https://sputniknews.com.tr/20221009/fransadan-irandaki-vatandaslarina-bir-an-once-ulkeyi-terk-etmeleri-cagrisi-1062115514.html
Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı
Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı
Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T05:22+0300
2022-10-09T05:22+0300
2022-10-09T05:22+0300
dünya
fransa
iran
seyahat uyarısı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayınladı.Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran'daki bütün Fransız vatandaşlarına, 'keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları' nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi."Bu risk aynı zamanda turistik ziyaret yapanları da kapsıyor" denilen açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.Açıklamada İran'ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşları için konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı.Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının ajan olduklarını itiraf ettikleri görüntüleri yayınlanmasından sonra geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/iran-casusluktan-yakalanan-fransizlarin-videosunu-yayinladi-amacimiz-tahran-uzerinde-baski-kurmakti-1062019318.html
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fransa, iran, seyahat uyarısı
fransa, iran, seyahat uyarısı
Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı
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Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran'daki bütün Fransız vatandaşlarına, 'keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları' nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi.
"Bu risk aynı zamanda turistik ziyaret yapanları da kapsıyor" denilen açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.
Açıklamada İran'ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşları için konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı.
Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının ajan olduklarını itiraf ettikleri görüntüleri yayınlanmasından sonra geldi.