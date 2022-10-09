https://sputniknews.com.tr/20221009/fransadan-irandaki-vatandaslarina-bir-an-once-ulkeyi-terk-etmeleri-cagrisi-1062115514.html

Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı

Fransa'dan İran'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı

Fransa, İran'daki vatandaşlarını, keyfi gözaltı ve alıkonulma riski nedeniyle ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı. 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T05:22+0300

2022-10-09T05:22+0300

2022-10-09T05:22+0300

dünya

fransa

iran

seyahat uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053329166_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ac1796a838692c982f5404d63752d7a4.jpg

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a seyahat tavsiyesi güncellemesini içeren ek bir açıklama yayınladı.Açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunanlar dahil İran'daki bütün Fransız vatandaşlarına, 'keyfi tutuklama riskiyle karşı karşıya olmaları' nedeniyle ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri tavsiye edildi."Bu risk aynı zamanda turistik ziyaret yapanları da kapsıyor" denilen açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğinin gözaltı veya tutuklanmaları durumunda vatandaşlarının temel haklarının sağlanmasını ve güvenliklerini garanti etmediği belirtildi.Açıklamada İran'ın çifte vatandaşlığı tanımadığına dikkat çekilerek, çifte vatandaşlığı bulunan Fransız vatandaşları için konsolosluk yetkililerinin sınırlı düzeyde temas kurabildiği aktarıldı.Bakanlığın açıklaması, Tahran yönetiminin casus oldukları gerekçesiyle İran'da mayısta gözaltına alınan iki Fransız vatandaşının ajan olduklarını itiraf ettikleri görüntüleri yayınlanmasından sonra geldi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/iran-casusluktan-yakalanan-fransizlarin-videosunu-yayinladi-amacimiz-tahran-uzerinde-baski-kurmakti-1062019318.html

fransa

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, iran, seyahat uyarısı