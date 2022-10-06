https://sputniknews.com.tr/20221006/iran-casusluktan-yakalanan-fransizlarin-videosunu-yayinladi-amacimiz-tahran-uzerinde-baski-kurmakti-1062019318.html

İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı

İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı

Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini için düzenlenen protestolarla başlayan gösterileri yurt dışı kaynaklı bir komplo olarak tanımlayan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T12:37+0300

2022-10-06T12:37+0300

2022-10-06T12:37+0300

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İran devlet haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan videoda, Cecile Kohler ve Chuck Paris isimli iki Fransız vatandaşına yer verildi.Fransa merkezli Eğitim, Kültür ve Mesleki Eğitim Ulusal Federasyonu'yla bağlantılı oldukları belirtilen iki kişiden Kohler, başörtüsü giydiği videoda kendisini 'Fransız dış güvenlik servisinin istihbarat ve operasyon ajanı' olarak tanımlıyor.Diğer Fransız vatandaşı Paris ise videoda, "Fransız güvenlik servisindeki hedefimiz, İran hükümeti üzerinde baskı oluşturmaktı" diyor.Söz konusu videolar, İran devlet televizyon kanalının yakında yayınlamayı planladığı bir belgeselin parçası olarak paylaşıldı.Fransız hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Mayıs ayında Paris söz konusu Fransız vatandaşları hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.Kohler ve Paris'in İran ziyaretleri, ülkedeki öğretmenlerin yüksek maaş talebiyle düzenledikleri protestolar sırasında gerçekleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220930/iran-istihbarat-bakanligi-gosterilerde-9-yabanci-uyruklu-tutuklandi-1061819437.html

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iran, fransa, mahsa emini, yabancı ajan