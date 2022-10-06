Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221006/iran-casusluktan-yakalanan-fransizlarin-videosunu-yayinladi-amacimiz-tahran-uzerinde-baski-kurmakti-1062019318.html
İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı
İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı
Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini için düzenlenen protestolarla başlayan gösterileri yurt dışı kaynaklı bir komplo olarak tanımlayan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T12:37+0300
2022-10-06T12:37+0300
dünya
iran
fransa
mahsa emini
yabancı ajan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061081714_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_594332ac58b2cdbaf6f279241986beee.jpg
İran devlet haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan videoda, Cecile Kohler ve Chuck Paris isimli iki Fransız vatandaşına yer verildi.Fransa merkezli Eğitim, Kültür ve Mesleki Eğitim Ulusal Federasyonu'yla bağlantılı oldukları belirtilen iki kişiden Kohler, başörtüsü giydiği videoda kendisini 'Fransız dış güvenlik servisinin istihbarat ve operasyon ajanı' olarak tanımlıyor.Diğer Fransız vatandaşı Paris ise videoda, "Fransız güvenlik servisindeki hedefimiz, İran hükümeti üzerinde baskı oluşturmaktı" diyor.Söz konusu videolar, İran devlet televizyon kanalının yakında yayınlamayı planladığı bir belgeselin parçası olarak paylaşıldı.Fransız hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Mayıs ayında Paris söz konusu Fransız vatandaşları hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.Kohler ve Paris'in İran ziyaretleri, ülkedeki öğretmenlerin yüksek maaş talebiyle düzenledikleri protestolar sırasında gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/iran-istihbarat-bakanligi-gosterilerde-9-yabanci-uyruklu-tutuklandi-1061819437.html
iran
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061081714_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2edfc3d3cffceba85be7a9635763f46f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, fransa, mahsa emini, yabancı ajan
iran, fransa, mahsa emini, yabancı ajan

İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı

12:37 06.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemiİran, İran bayrağı
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone olTelegram
Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini için düzenlenen protestolarla başlayan gösterileri yurt dışı kaynaklı bir komplo olarak tanımlayan İran, casusluk yapma suçlamasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının yer aldığı bir video yayınladı.
İran devlet haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan videoda, Cecile Kohler ve Chuck Paris isimli iki Fransız vatandaşına yer verildi.
Fransa merkezli Eğitim, Kültür ve Mesleki Eğitim Ulusal Federasyonu'yla bağlantılı oldukları belirtilen iki kişiden Kohler, başörtüsü giydiği videoda kendisini 'Fransız dış güvenlik servisinin istihbarat ve operasyon ajanı' olarak tanımlıyor.
Diğer Fransız vatandaşı Paris ise videoda, "Fransız güvenlik servisindeki hedefimiz, İran hükümeti üzerinde baskı oluşturmaktı" diyor.
Söz konusu videolar, İran devlet televizyon kanalının yakında yayınlamayı planladığı bir belgeselin parçası olarak paylaşıldı.
Fransız hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Mayıs ayında Paris söz konusu Fransız vatandaşları hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.
Kohler ve Paris'in İran ziyaretleri, ülkedeki öğretmenlerin yüksek maaş talebiyle düzenledikleri protestolar sırasında gerçekleşmişti.
İran'da 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
DÜNYA
İran İstihbarat Bakanlığı: Gösterilerde 9 yabancı uyruklu tutuklandı
30 Eylül, 23:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала