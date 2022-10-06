https://sputniknews.com.tr/20221006/iran-casusluktan-yakalanan-fransizlarin-videosunu-yayinladi-amacimiz-tahran-uzerinde-baski-kurmakti-1062019318.html
İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı
İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı
Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini için düzenlenen protestolarla başlayan gösterileri yurt dışı kaynaklı bir komplo olarak tanımlayan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T12:37+0300
2022-10-06T12:37+0300
2022-10-06T12:37+0300
dünya
iran
fransa
mahsa emini
yabancı ajan
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İran devlet haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan videoda, Cecile Kohler ve Chuck Paris isimli iki Fransız vatandaşına yer verildi.Fransa merkezli Eğitim, Kültür ve Mesleki Eğitim Ulusal Federasyonu'yla bağlantılı oldukları belirtilen iki kişiden Kohler, başörtüsü giydiği videoda kendisini 'Fransız dış güvenlik servisinin istihbarat ve operasyon ajanı' olarak tanımlıyor.Diğer Fransız vatandaşı Paris ise videoda, "Fransız güvenlik servisindeki hedefimiz, İran hükümeti üzerinde baskı oluşturmaktı" diyor.Söz konusu videolar, İran devlet televizyon kanalının yakında yayınlamayı planladığı bir belgeselin parçası olarak paylaşıldı.Fransız hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Mayıs ayında Paris söz konusu Fransız vatandaşları hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.Kohler ve Paris'in İran ziyaretleri, ülkedeki öğretmenlerin yüksek maaş talebiyle düzenledikleri protestolar sırasında gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220930/iran-istihbarat-bakanligi-gosterilerde-9-yabanci-uyruklu-tutuklandi-1061819437.html
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iran, fransa, mahsa emini, yabancı ajan
İran casusluktan yakalanan Fransızların videosunu yayınladı: Amacımız Tahran üzerinde baskı kurmaktı
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Gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini için düzenlenen protestolarla başlayan gösterileri yurt dışı kaynaklı bir komplo olarak tanımlayan İran, casusluk yapma suçlamasıyla tutuklanan iki Fransız vatandaşının yer aldığı bir video yayınladı.
İran devlet haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan videoda, Cecile Kohler ve Chuck Paris isimli iki Fransız vatandaşına yer verildi.
Fransa merkezli Eğitim, Kültür ve Mesleki Eğitim Ulusal Federasyonu'yla bağlantılı oldukları belirtilen iki kişiden Kohler, başörtüsü giydiği videoda kendisini 'Fransız dış güvenlik servisinin istihbarat ve operasyon ajanı' olarak tanımlıyor.
Diğer Fransız vatandaşı Paris ise videoda, "Fransız güvenlik servisindeki hedefimiz, İran hükümeti üzerinde baskı oluşturmaktı" diyor.
Söz konusu videolar, İran devlet televizyon kanalının yakında yayınlamayı planladığı bir belgeselin parçası olarak paylaşıldı.
Fransız hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Mayıs ayında Paris söz konusu Fransız vatandaşları hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.
Kohler ve Paris'in İran ziyaretleri, ülkedeki öğretmenlerin yüksek maaş talebiyle düzenledikleri protestolar sırasında gerçekleşmişti.