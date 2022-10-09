Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221009/cristiano-ronaldo-kulup-kariyerinde-700-golunu-atti-1062133190.html
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:54+0300
2022-10-09T23:54+0300
ronaldo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058590918_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_4038142a0c61587f149cd42f3ee2dde2.jpg
Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20221006/haalandi-kimse-durduramiyor-bu-kez-de-sampiyonlar-ligine-damga-vurdu-1062025620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058590918_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5d35bef1cb871dd44b864257685158b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ronaldo
ronaldo

Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı

23:54 09.10.2022
© AP Photo / Jon SuperCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Jon Super
Abone olTelegram
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı.
Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
Erling Haaland - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
SPOR
Haaland'ı kimse durduramıyor: Bu kez de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
6 Ekim, 14:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала