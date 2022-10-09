https://sputniknews.com.tr/20221009/cristiano-ronaldo-kulup-kariyerinde-700-golunu-atti-1062133190.html
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T23:54+0300
2022-10-09T23:54+0300
2022-10-09T23:54+0300
ronaldo
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Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
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Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golünü attı.
Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.