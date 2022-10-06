Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221006/haalandi-kimse-durduramiyor-bu-kez-de-sampiyonlar-ligine-damga-vurdu-1062025620.html
Haaland'ı kimse durduramıyor: Bu kez de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Haaland'ı kimse durduramıyor: Bu kez de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T14:30+0300
2022-10-06T14:31+0300
spor
erling haaland
uefa şampiyonlar ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061871123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_96afd8c9673fc8b8eef21d98a35b1d2a.jpg
Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin yarısının (19) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.'Hayatımda onun gibisini görmedim'Takım arkadaşı Jack Grealish'in "Hayatımda onun gibisini görmedim. Her zaman doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayan bir içgüdüsü var. Muhtemelen şimdiye kadar gördüklerimin ya da birlikte oynadıklarımın en iyisi." dediği Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag karşısında 32 dakikada iki gol atarak 5-0'lık farklı galibiyetin fitilini ateşledi.Sezon başında topla buluşma sayıları İngiliz basınında dalga konusu olan Haaland, attığı gollerle üzerindeki spot ışıklarının keyfini çıkarırken, dünya yıldızlarının rekorlarını yakın zamanda kıracağının sinyallerini veriyor.Şampiyonlar Ligi'nde 22 maçta 28 golDanimarka temsilcisi karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 22 karşılaşmada 28'e çıkaran Norveçli yıldız, maç başına 1.27'lik gol ortalamasına ulaştı.Haaland, bu ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi.Haaland, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Salzburg formasıyla 6 maçta 8, Borussia Dortmund ile 13 maçta 15, Manchester City ile de 3 maçta 5 gol kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061871123_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ad95fc7bce0356e619ad912cc8e7bdac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erling haaland, uefa şampiyonlar ligi
erling haaland, uefa şampiyonlar ligi

Haaland'ı kimse durduramıyor: Bu kez de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

14:30 06.10.2022 (güncellendi: 14:31 06.10.2022)
© AAErling Haaland
Erling Haaland - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da gündemden düşmüyor.
Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin yarısının (19) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.

'Hayatımda onun gibisini görmedim'

Takım arkadaşı Jack Grealish'in "Hayatımda onun gibisini görmedim. Her zaman doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayan bir içgüdüsü var. Muhtemelen şimdiye kadar gördüklerimin ya da birlikte oynadıklarımın en iyisi." dediği Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag karşısında 32 dakikada iki gol atarak 5-0'lık farklı galibiyetin fitilini ateşledi.

Sezon başında topla buluşma sayıları İngiliz basınında dalga konusu olan Haaland, attığı gollerle üzerindeki spot ışıklarının keyfini çıkarırken, dünya yıldızlarının rekorlarını yakın zamanda kıracağının sinyallerini veriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 22 maçta 28 gol

Danimarka temsilcisi karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 22 karşılaşmada 28'e çıkaran Norveçli yıldız, maç başına 1.27'lik gol ortalamasına ulaştı.

Haaland, bu ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi.

Haaland, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Salzburg formasıyla 6 maçta 8, Borussia Dortmund ile 13 maçta 15, Manchester City ile de 3 maçta 5 gol kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала