https://sputniknews.com.tr/20221006/haalandi-kimse-durduramiyor-bu-kez-de-sampiyonlar-ligine-damga-vurdu-1062025620.html

Haaland'ı kimse durduramıyor: Bu kez de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Haaland'ı kimse durduramıyor: Bu kez de Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T14:30+0300

2022-10-06T14:30+0300

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spor

erling haaland

uefa şampiyonlar ligi

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Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 11 maçta 40 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin yarısının (19) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.'Hayatımda onun gibisini görmedim'Takım arkadaşı Jack Grealish'in "Hayatımda onun gibisini görmedim. Her zaman doğru zamanda, doğru yerde olmasını sağlayan bir içgüdüsü var. Muhtemelen şimdiye kadar gördüklerimin ya da birlikte oynadıklarımın en iyisi." dediği Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag karşısında 32 dakikada iki gol atarak 5-0'lık farklı galibiyetin fitilini ateşledi.Sezon başında topla buluşma sayıları İngiliz basınında dalga konusu olan Haaland, attığı gollerle üzerindeki spot ışıklarının keyfini çıkarırken, dünya yıldızlarının rekorlarını yakın zamanda kıracağının sinyallerini veriyor.Şampiyonlar Ligi'nde 22 maçta 28 golDanimarka temsilcisi karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 22 karşılaşmada 28'e çıkaran Norveçli yıldız, maç başına 1.27'lik gol ortalamasına ulaştı.Haaland, bu ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi.Haaland, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Salzburg formasıyla 6 maçta 8, Borussia Dortmund ile 13 maçta 15, Manchester City ile de 3 maçta 5 gol kaydetti.

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erling haaland, uefa şampiyonlar ligi