https://sputniknews.com.tr/20221009/cavusoglu-baris-icin-en-cok-caba-harcayan-ulke-turkiye-1062126515.html

Çavuşoğlu: Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye

Çavuşoğlu: Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dış politikada Türkiye’nin barışa ve... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T18:40+0300

2022-10-09T18:40+0300

2022-10-09T18:40+0300

politika

türkiye

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062126351_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_808d822c83df4bc55e04a757a05749e2.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikada arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünde etkin hale geldiğini ifade ederek, “Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolümüz daha etkin hale geldi. Ukrayna savaşında siyasi süreçte en aktif ülke Türkiye. Ateşkesin tesis edilmesi için en çok çaba harcayan ülke Türkiye. Ama o kadar kolay değil, çünkü savaşın devam etmesini isteyenler de çok” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da esir takası, tahıl anlaşması gibi konuların da arabuluculuk politikasının başarılı bir örneği olduğunu belirtti.‘Vatandaşlarımızı dinlemeden dönmek bizi rahatsız eder’Bakan Çavuşoğlu, ziyaret edilen her ülkede orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, Türk vatandaşlarının fikirlerinin önemini vurguladı. “Vatandaşlarımızı dinlemeden dönmek bizi rahatsız eder” diyen Çavuşoğlu, “Tabii dış politikamızı da katılımcı bir anlayışla oluşturuyoruz, uyguluyoruz, geliştiriyoruz. O nedenle sizleri de dinlemek, sizlerin de görüşlerini almak bizim için faydalı. Sadece her geçen gün kalitesini ve hızını geliştirdiğimiz konsolosluk hizmetlerimiz konusunda değil, genel anlamda dış politikamızla ilgili görüşlerinizden her zaman faydalanıyoruz” diye konuştu.‘Dünya çok hızlı değişiyor’Son 3 yılda dünyada çok hızlı bir değişimin olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Dünya çok hızlı değişiyor. Sizler de bu değişimi yaşadığınız Fransa’da, komşu ülkelerde, Avrupa’nın tam merkezinde de görebiliyorsunuz. Sadece son 3 yıla baktığımız zaman, önce küresel bir salgın, Kovid başladı. Arkasından iklim değişikliği ve çevre krizi hepimiz etkiliyor. Geçen benim şehrim Antalya’da ve Muğla bölgesinde, bu yazın ilk aylarında da yine bir yangın olmuştu. Ama geçen seneki yangın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yangınlar. Sel felaketlerimiz oldu. Kardeş Pakistan’da aylardır devam eden sel felaketi var. Türkiye olarak kardeşlerimizin yanındayız, sürekli yardımlarımızı götürüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı da bugün Avrupa’nın tam ortasında, hepimizi etkileyen bir savaş. Elektrik, yakıt, benzin, su, hatta gıda gibi kanıksadığımız imkanlar artık lükse dönüşüyor. Bunlara çare bulmamız gerekiyor. Bu süreç, bu hızlı değişen ve insanları hepimizi sarsan günlük hayatımızı kökten etkileyen bu süreç, ciddi değişiklikleri de beraberinde getirecek” ifadelerini kullandı.‘Türkiye’yi gelecek yüzyıla hazırlayan bir de projeksiyonumuz var’Türkiye’nin ilk hedefinin kendi hak ve çıkarlarını korumak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Biz öncelikle hak ve çıkarlarımızı korumak zorundayız. Bu krizlerin ülkemize ve milletimize etkisini en aza indirmek bizim görevimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye’yi gelecek yüzyıla hazırlayan bir de projeksiyonumuz var. Bir vizyon ortaya koyduk. 2023, 2053, 2071 vizyonları içi boş sloganlar değil. Türkiye asrı diyoruz ve inşallah Türkiye 21’inci yüzyıla damgasını vuracak” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ukrayna krizi, mevlüt çavuşoğlu