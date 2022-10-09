https://sputniknews.com.tr/20221009/bakan-kasapoglu-biz-hicbir-zaman-gecmiste-yasananlari-unutmadik-ve-unutmayacagiz-unutturmayacagiz-1062127739.html

Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman geçmişte yaşananları unutmadık ve unutmayacağız, unutturmayacağız

Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman geçmişte yaşananları unutmadık ve unutmayacağız, unutturmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada geçmişte yaşananları... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T19:24+0300

2022-10-09T19:24+0300

2022-10-09T19:24+0300

politika

mehmet muharrem kasapoğlu

türkiye gençlik vakfı (tügva)

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bugün bu salonda büyük bir coşku var. Gençlik buluşmasının coşkusu var. Yeisi bırakan, hikmete ram olan gençlerin buluşması var. Bir dünya lideriyle, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası liderleriyle buluşması var. İlk günden itibaren genç odaklı siyasetiyle, gençlerin her daim yanında olan, gençlerin her türlü engellini birer birer aşan liderleriyle buluşması var" diye konuştu.TÜGVA'daki görev değişimi nedeniyle eski ve yeni başkanları tebrik eden Kasapoğlu, "Bu anlamlı buluşma bu kutsal yolda yürünen, alınan önemli mesafeler açısından da yeni bir adım. Bu adımla birlikte TÜGVA'mız Enes Eminoğlu kardeşimle birlikte devam eden bu kutsal yolculuğu inşallah İbrahim Beşinci kardeşimizle daha yukarılara taşıyacak. Bugün bir bayrak değişimi var. Ben bu vesileyle Enes kardeşimi gönülden tebrik ediyorum emekleri, gayretleri için. İbrahim kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Rabbim yollarını, bahtlarını açık etsin diyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin pek çok şeye şahitlik yaptığını söyleyen Kasapoğlu, şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20221009/cumhurbaskani-erdogan-tugva-genclik-bulusmasinda-aciklamalarda-bulunuyor-1062125908.html

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mehmet muharrem kasapoğlu, türkiye gençlik vakfı (tügva)