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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin gençlerini heba edemeyenler TÜGVA'ya saldırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin gençlerini heba edemeyenler TÜGVA'ya saldırıyor
TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T18:19+0300
2022-10-09T18:57+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye gençlik vakfı (tügva)
politika
genç
terör örgütü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), genç, terör örgütü
recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik vakfı (tügva), genç, terör örgütü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin gençlerini heba edemeyenler TÜGVA'ya saldırıyor

18:19 09.10.2022 (güncellendi: 18:57 09.10.2022)
© FotoğrafRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler, TÜGVA'ya saldırıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:
TÜGVA bu ülkenin ve dostlarının gençlerinin, milletimizin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince ve birikime sahip kılmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir.
Ülkenin gençlerini PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler, TÜGVA'ya saldırıyorlar.
Bizim ne terör örgütlerine ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur.
Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde nice gencimiz bir araç olarak kullanıldı. Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi, Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler.
İktidarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Gençler, ben size inanıyorum, size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor.
'Demokrasi' diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. 'Özgürlük' diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi.
Elbette her yenilik her devrim her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023’ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum.
Hep Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim bu açılışı bize nasip etti.
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