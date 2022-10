Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin gençlerini heba edemeyenler TÜGVA'ya saldırıyor

İktidarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Gençler, ben size inanıyorum, size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor.

Elbette her yenilik her devrim her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023’ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum.