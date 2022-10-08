https://sputniknews.com.tr/20221008/turkiye-iskocya-ve-cekya-ile-ozel-mac-yapacak-1062091217.html

Türkiye, İskoçya ve Çekya ile özel maç yapacak

Türkiye, İskoçya ve Çekya ile özel maç yapacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İskoçya ve Çekya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T05:18+0300

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spor

türkiye

iskoçya

çekya

maç

euro 2024

hazırlık maçı

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-45-siraya-dustu-1062021460.html

iskoçya

çekya

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türkiye, iskoçya, çekya, maç, euro 2024, hazırlık maçı