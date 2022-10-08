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Türkiye, İskoçya ve Çekya ile özel maç yapacak
Türkiye, İskoçya ve Çekya ile özel maç yapacak
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İskoçya ve Çekya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T05:18+0300
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spor
türkiye
iskoçya
çekya
maç
euro 2024
hazırlık maçı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-45-siraya-dustu-1062021460.html
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türkiye, iskoçya, çekya, maç, euro 2024, hazırlık maçı
türkiye, iskoçya, çekya, maç, euro 2024, hazırlık maçı

Türkiye, İskoçya ve Çekya ile özel maç yapacak

05:18 08.10.2022
© AATürkiye A Milli Takımı
Türkiye A Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, İskoçya ve Çekya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.
Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
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