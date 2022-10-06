https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-45-siraya-dustu-1062021460.html
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 45.'liğe geriledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:26+0300
2022-10-06T13:26+0300
2022-10-06T13:30+0300
fifa
spor
türkiye
sıralama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062021646_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_af19863e09aa8fe3ab1923baac0bb1ef.jpg
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45. oldu.FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14.99 puan geriledi.Toplam 1460.14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45. sıraya yerleşti.Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6.'lığa çıkarken, rakibi ise 7.'liğe geriledi.Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221005/fifadan-bursaspora-2-donem-transfer-yasagi-1061991941.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062021646_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_89b590ad8475f677d2fb9580dea43eba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fifa, türkiye, sıralama
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü
13:26 06.10.2022 (güncellendi: 13:30 06.10.2022) Abone ol
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 45.'liğe geriledi.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45. oldu.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14.99 puan geriledi.
Toplam 1460.14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45. sıraya yerleşti.
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6.'lığa çıkarken, rakibi ise 7.'liğe geriledi.
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: