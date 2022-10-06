https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-45-siraya-dustu-1062021460.html

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 45.'liğe geriledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T13:26+0300

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fifa

spor

türkiye

sıralama

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45. oldu.FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14.99 puan geriledi.Toplam 1460.14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45. sıraya yerleşti.Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6.'lığa çıkarken, rakibi ise 7.'liğe geriledi.Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

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