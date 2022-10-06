Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221006/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-45-siraya-dustu-1062021460.html
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 45.'liğe geriledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:26+0300
2022-10-06T13:30+0300
fifa
spor
türkiye
sıralama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062021646_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_af19863e09aa8fe3ab1923baac0bb1ef.jpg
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45. oldu.FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14.99 puan geriledi.Toplam 1460.14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45. sıraya yerleşti.Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6.'lığa çıkarken, rakibi ise 7.'liğe geriledi.Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221005/fifadan-bursaspora-2-donem-transfer-yasagi-1061991941.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062021646_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_89b590ad8475f677d2fb9580dea43eba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, türkiye, sıralama
fifa, türkiye, sıralama

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 45. sıraya düştü

13:26 06.10.2022 (güncellendi: 13:30 06.10.2022)
© AAA Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 45.'liğe geriledi.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45. oldu.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14.99 puan geriledi.
Toplam 1460.14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45. sıraya yerleşti.
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6.'lığa çıkarken, rakibi ise 7.'liğe geriledi.
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.
En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1.
Brezilya 1841.3 -
2.
Belçika 1816.71 -
3.
Arjantin 1773.88 -
4.
Fransa 1759.78 -
5.
İngiltere 1728.47 -
6.
İtalya 1726.14 +1
7.
İspanya 1715.22 - 1
8.
Hollanda 1694.51 -
9.
Portekiz 1676.56 -
10.
Danimarka 1666.57 -
Bursaspor, futbol, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
SPOR
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Dün, 15:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала