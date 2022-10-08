Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı: ABD, Türkiye’yi NATO’dan çıkarıp, işgal planı yapıyor

ABD'nin Yunanistan üzerinde bu kadar yoğunlaşması ne anlama geliyor?

ABD'nin bu üslerdeki taarruz kapasitesini ve askeri lojistiğini yoğunlaştırmasının bir tek anlamı var. O da Türkiye'nin net bir biçimde hedef alındığı ve saldırı projeksiyonun da merkeze oturtulduğu gerçeğidir. Tüm bu üsler ve askeri yoğunluk bu yaklaşımı her geçen gün biraz daha pratiğe dökmektedir. Diğer yandan yine son işbirliği antlaşması uyarınca ABD, Adalar Denizi'nin kuzeybatısında yer alan İskiri Adası'nda ise hava üssü kurarak Adalar Denizi'nin güneyinde Suda Üssü ile elde ettiği askeri gücü kuzeyde ise İskiri adasına kuracağı hava üssü ile pekiştiriyor. Zaten Çanakkale Boğazı'na sadece 60 mil (96 km) uzaklıkta bulunan Dedeağaç Limanı üzerinde tam hakimiyet sağlayan ABD buradaki askeri gücünü de maksimize ediyor. Kısacası ABD, Yunanistan'ın tüm coğrafi ve askeri imkanlarını Türkiye'yi kuşatma planı dahilinde kullanırken Yunanistan ise memnuniyetle tüm olanakları tarihte Türk karşıtı büyük güçlere yaptığı gibi ABD'ye de sunmaktadır.