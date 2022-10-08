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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/imfden-ukraynaya-13-milyar-dolarlik-acil-finansman-destegi-1062089975.html
IMF'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık acil finansman desteği
IMF'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık acil finansman desteği
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık finansman desteğinin onaylandığını bildirdi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T01:38+0300
2022-10-08T01:38+0300
ukrayna krizi
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IMF'den yapılan açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya yönelik acil finansman desteğini onayladığı belirtildi.Açıklamada, Ukrayna'nın acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında ülkeye 1.3 milyar dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.IMF İcra Direktörleri Kurulu, 5 Ekim'de acil durum finansman araçları kapsamında 'Gıda Şoku Penceresi' programını onaylamıştı.Fondan yapılan açıklamada, yeni finansman penceresinin, küresel gıda kriziyle ilgili acil ödeme dengesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ülkeler için acil durum finansmanına ek erişim sağlayacağı bildirilmişti. Açıklamada, yeni finansman penceresinin bir yıl süreyle geçerli olacağı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/antonov-ukraynaya-silah-tedariki-surdugunden-rusya-ile-bati-arasinda-silahli-catisma-riski-artiyor-1061983082.html
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imf, uluslararası para fonu (imf), ukrayna, para, fon, destek, ekonomik destek
imf, uluslararası para fonu (imf), ukrayna, para, fon, destek, ekonomik destek

IMF'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık acil finansman desteği

01:38 08.10.2022
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© REUTERS / Yuri Gripas
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Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık finansman desteğinin onaylandığını bildirdi.
IMF'den yapılan açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya yönelik acil finansman desteğini onayladığı belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında ülkeye 1.3 milyar dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.
IMF İcra Direktörleri Kurulu, 5 Ekim'de acil durum finansman araçları kapsamında 'Gıda Şoku Penceresi' programını onaylamıştı.
Fondan yapılan açıklamada, yeni finansman penceresinin, küresel gıda kriziyle ilgili acil ödeme dengesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ülkeler için acil durum finansmanına ek erişim sağlayacağı bildirilmişti. Açıklamada, yeni finansman penceresinin bir yıl süreyle geçerli olacağı kaydedilmişti.
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
Ukrayna krizi
Antonov: Ukrayna'ya silah tedariki sürdüğünden Rusya ile Batı arasında silahlı çatışma riski artıyor
5 Ekim, 12:38
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