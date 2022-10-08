https://sputniknews.com.tr/20221008/imfden-ukraynaya-13-milyar-dolarlik-acil-finansman-destegi-1062089975.html

IMF'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık acil finansman desteği

IMF'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık acil finansman desteği

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık finansman desteğinin onaylandığını bildirdi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T01:38+0300

2022-10-08T01:38+0300

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IMF'den yapılan açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya yönelik acil finansman desteğini onayladığı belirtildi.Açıklamada, Ukrayna'nın acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni 'Gıda Şoku Penceresi' kapsamında ülkeye 1.3 milyar dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.IMF İcra Direktörleri Kurulu, 5 Ekim'de acil durum finansman araçları kapsamında 'Gıda Şoku Penceresi' programını onaylamıştı.Fondan yapılan açıklamada, yeni finansman penceresinin, küresel gıda kriziyle ilgili acil ödeme dengesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan ülkeler için acil durum finansmanına ek erişim sağlayacağı bildirilmişti. Açıklamada, yeni finansman penceresinin bir yıl süreyle geçerli olacağı kaydedilmişti.

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