https://sputniknews.com.tr/20221005/antonov-ukraynaya-silah-tedariki-surdugunden-rusya-ile-bati-arasinda-silahli-catisma-riski-artiyor-1061983082.html
Antonov: Ukrayna'ya silah tedariki sürdüğünden Rusya ile Batı arasında silahlı çatışma riski artıyor
Antonov: Ukrayna'ya silah tedariki sürdüğünden Rusya ile Batı arasında silahlı çatışma riski artıyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya silah pompalamaya devam etmesi nedeniyle Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki silahlı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T12:38+0300
2022-10-05T12:38+0300
2022-10-05T12:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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anatoliy antonov
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Washington'un Kiev'e 625 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sunma kararını eleştiren Antonov, bu tür yardımların ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olma statüsünü pekiştirdiğinin altını çizdi.Antonov, "ABD ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen askeri amaçlı ürün tedarikleri, sadece kan akmasının uzamasına ve yeni kurbanlara yol açmıyor, aynı zamanda Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki doğrudan çatışma tehlikesini tırmandırıyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin tutumunun Rusya'nın stratejik çıkarları için doğrudan tehdit oluşturduğunun altını çizen Antonov, bu bağlamda Washington'a ciddi sonuçlar doğurabilecek provokatif eylemlerden vazgeçme çağrısı yaptı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Başkan Joe Biden’ın açıkladığı Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketinin 4 HIMARS yüksek hareketli topçu roket sistemi, 32 obüs ve topçu sistemi, 200 zırhlı araç içerdiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/eski-pentagon-danismani-kuzey-akim-sabotajlarinin-ardinda-abd-ve-ingiltere-var-1061952240.html
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ukrayna, abd, rusya, anatoliy antonov
ukrayna, abd, rusya, anatoliy antonov
Antonov: Ukrayna'ya silah tedariki sürdüğünden Rusya ile Batı arasında silahlı çatışma riski artıyor
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya silah pompalamaya devam etmesi nedeniyle Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki silahlı çatışma riskinin arttığını ifade etti.
Washington'un Kiev'e 625 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sunma kararını eleştiren Antonov, bu tür yardımların ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olma statüsünü pekiştirdiğinin altını çizdi.
Antonov, "ABD ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen askeri amaçlı ürün tedarikleri, sadece kan akmasının uzamasına ve yeni kurbanlara yol açmıyor, aynı zamanda Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki doğrudan çatışma tehlikesini tırmandırıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin tutumunun Rusya'nın stratejik çıkarları için doğrudan tehdit oluşturduğunun altını çizen Antonov, bu bağlamda Washington'a ciddi sonuçlar doğurabilecek provokatif eylemlerden vazgeçme çağrısı yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Başkan Joe Biden’ın açıkladığı Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketinin 4 HIMARS yüksek hareketli topçu roket sistemi, 32 obüs ve topçu sistemi, 200 zırhlı araç içerdiğini bildirmişti.