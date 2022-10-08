https://sputniknews.com.tr/20221008/filenin-sultanlari-son-macinda-sirbistana-maglup-oldu-1062108236.html

Filenin Sultanları, son maçında Sırbistan'a mağlup oldu

Filenin Sultanları, son maçında Sırbistan'a mağlup oldu

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T22:21+0300

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spor

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

sırbistan

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü.Üçüncü sette Derya​​​​​​​ Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-kanadayi-3-0-yendi-1062001258.html

sırbistan

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uluslararası voleybol federasyonu (fivb), sırbistan, türkiye a milli kadın voleybol takımı