https://sputniknews.com.tr/20221005/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-kanadayi-3-0-yendi-1062001258.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye a milli kadın voleybol takımı

kanada

spor

fivb dünya şampiyonası

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Polonya'nın Lodz kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye ve Kanada karşılıklı sayılar alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, çekişmeli geçen birinci seti, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla 25-22 önde tamamladı.İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, setin sonuna doğru 4 sayı (19-23) geriye düşen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerden üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatarak, durumu 24-23'e getirdi. Son sayılarda hata yapmayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 26-24 önde bitirdi.Üçüncü sete iyi başlayan milliler, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.Türkiye, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

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türkiye a milli kadın voleybol takımı, kanada, fivb dünya şampiyonası