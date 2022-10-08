https://sputniknews.com.tr/20221008/babacan-secim-tarihi-ciksin-ortak-adayla-ilgili-karar-verecegiz-1062103356.html

Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz

Babacan: Seçim tarihi çıksın, ortak adayla ilgili karar vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T19:53+0300

2022-10-08T19:53+0300

2022-10-08T19:59+0300

türkiye

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

ali babacan

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da bir otelde düzenlenen basın buluşmasında, partisinin miting ve açık hava toplantılarıyla milletle buluşmaya devam ettiğini söyledi.Türkiye'yi kucaklayacak politikalarla ilgili eylem planları açıkladıklarını anlatan Babacan, "Politika alanlarında söylem birliğini sağlayacak çalışmayla ilgili komisyon kurduk. Bu arkadaşlarımız tecrübeli, 6 partiden 6 temsilcinin yer aldığı bir ekip. Arkadaşlarımız şu anda yaklaşık 35 başlık altında söylem ve politika birliği oluşturmak için çalışmaya başladı. İlk toplantılarını bugün Ankara'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıyorlar" diye konuştu.'Bu isim olabilir veya olmaz.' diye bir diyaloğa bile girmedik'Babacan, bir gazetecinin altılı masanın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklanacağını sorması üzerine, "Seçim takvimi biraz yaklaşsın, seçimle ilgili tarih önümüze çıksın, bu noktada ortak adayla ilgili kararı verip kamuoyuna açıklayacağız. Bugüne kadar biz, 6 genel başkanının oturduğu masada hiçbir ismi, 'Bu isim olabilir veya olmaz.' diye bir diyaloğa bile girmedik. Bu konuyu sürecin sonuna doğru ele alacağımızla ilgili mutabakatımız var. Bu mutabakatı da geçen hafta yaptığımız toplantıda teyit ettik" karşılığını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220917/babacan-altili-masanin-bir-ortak-cumhurbaskani-adayi-hedefi-var-1061300148.html

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deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan