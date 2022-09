Babacan: Altılı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var

https://sputniknews.com.tr/20220917/babacan-altili-masanin-bir-ortak-cumhurbaskani-adayi-hedefi-var-1061300148.html

-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda altılı masa bir ittifak değil biliyorsunuz. O altılı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var, bu... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elazığ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Beraberindeki Genel Başkan yardımcıları İbrahim Çanakcı, İdris Şahin ve Cem Avşar ile kente gelen Babacan, bir otelde basın toplantısı düzenledi.Babacan, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde teşkilatlanma süreçlerinin başarıyla devam ettiğini ve her geçen gün büyüyen bir teşkilat yapılarının olduğunu söyledi.Vatandaşa doğrudan ulaşmak, onları dinlemek ve parti politikalarını anlatmak açısından teşkilat yapılanmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Babacan, partilerinin hazırladığı 12 eylem planını anlattı.Bir gazetecinin, "Hazırladığınız eylem planının ittifak ortaklarınız tarafından uygun görülmemesi halinde bir sıkıntı doğar mı, çünkü her partinin hazırladığı bir parti programı var" şeklindeki sorusu üzerine Babacan, şöyle konuştu:'Parlamenter sistem iddiasıyla seçime gidiyoruz'Babacan, şöyle devam etti:Babacan, ortak adayın belirlendiği günden itibaren seçim politikalarına ilişkin de sorular soracaklarını aktararak, "Mesela denilecek ki 'Sen Suriye konusunda ne düşünüyorsun' ya da 'Suriyeliler konusunda ne düşünüyorsun.' Ya da 'Sağlık konusunda ne yapacaksın.' Ortak aday 'Ben bilmem partililere sorayım mı?' diyecek yoksa kendi dağarcığıyla mı konuşacak. İkisi de yanlış, kendi dağarcığıyla konuşması da yanlış çünkü 6 partinin desteğiyle madem cumhurbaşkanı seçilebilecek, politikaların da böyle ortak bir paydada buluşması lazım. Her alanda bütün detaylarıyla bunları 6 parti olarak yapalım" ifadelerini kullandı.Babacan, daha sonra kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.Gazi Caddesi'nde parti otobüsünün yanına kurulan platformdan vatandaşlara selamlama konuşması yapan Babacan, otobüsle şehir turu attı.Babacan'a ziyareti esnasında tepki gösteren bir kişi, polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı.Ali Babacan'a ziyaretlerinde 8 köşeli şapka ve Elazığspor atkısı hediye edildi.

