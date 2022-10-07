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https://sputniknews.com.tr/20221007/uygun-fiyatli-arpa-ve-misir-karari-hayvan-yetistiricilerini-mutlu-etti-sutte-indirim-gorebiliriz-1062056071.html
Uygun fiyatlı arpa ve mısır kararı hayvan yetiştiricilerini mutlu etti: 'Sütte indirim görebiliriz'
Uygun fiyatlı arpa ve mısır kararı hayvan yetiştiricilerini mutlu etti: 'Sütte indirim görebiliriz'
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, et ve süt üreticilerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
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Çelik, yazılı açıklamasında, sektörün en büyük sıkıntılarından birinin girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu vurguladı.Gıda Komitesinin uygun fiyatla arpa ve mısır satışına ilişkin aldığı kararın sektör açısından son derece isabetli olduğunu belirten Çelik, "Et ve süt üreticilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine direk katkıda bulunacak olan TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz. Komitenin yeni kararlarından sonra et ve sütte belli oranlarda indirimler görebiliriz ancak denetim mekanizmalarının aktif olarak hayata geçirilerek, market ve kasaplardaki fiyat değişimleri mutlaka mercek altına alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.Çelik, kış aylarında kaba ve kesif yem desteklerinin sektör için can suyu olacağına işaret ederek, yetiştiricilere bir defaya mahsus hayvan başına 50 lira nakdi yem desteği verilmesini talep etti.Yem için referans fiyat oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Çelik, yemdeki fahiş zamların önüne geçilebilmesi için referans fiyat uygulamasının sektöre olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/ciftciler-zarar-edince-inekler-kesime-gitti-sut-krizi-kapida-1061929136.html
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süt, et ve süt kurumu (esk), süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri
süt, et ve süt kurumu (esk), süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri

Uygun fiyatlı arpa ve mısır kararı hayvan yetiştiricilerini mutlu etti: 'Sütte indirim görebiliriz'

08:56 07.10.2022 (güncellendi: 08:57 07.10.2022)
© AAKoyun, kurban
Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, et ve süt üreticilerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılması yönünde alınan kararın sektörlerinde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Çelik, yazılı açıklamasında, sektörün en büyük sıkıntılarından birinin girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu vurguladı.
Gıda Komitesinin uygun fiyatla arpa ve mısır satışına ilişkin aldığı kararın sektör açısından son derece isabetli olduğunu belirten Çelik, "Et ve süt üreticilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine direk katkıda bulunacak olan TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz. Komitenin yeni kararlarından sonra et ve sütte belli oranlarda indirimler görebiliriz ancak denetim mekanizmalarının aktif olarak hayata geçirilerek, market ve kasaplardaki fiyat değişimleri mutlaka mercek altına alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, kış aylarında kaba ve kesif yem desteklerinin sektör için can suyu olacağına işaret ederek, yetiştiricilere bir defaya mahsus hayvan başına 50 lira nakdi yem desteği verilmesini talep etti.
Yem için referans fiyat oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Çelik, yemdeki fahiş zamların önüne geçilebilmesi için referans fiyat uygulamasının sektöre olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.
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