https://sputniknews.com.tr/20221004/ciftciler-zarar-edince-inekler-kesime-gitti-sut-krizi-kapida-1061929136.html

Çiftçiler zarar edince inekler kesime gitti: Süt krizi kapıda

Çiftçiler zarar edince inekler kesime gitti: Süt krizi kapıda

Süt üretimiyle ilgili sıkıntı giderek artıyor. Çiftçiler zarar ettiklerini söyleyerek, ineklerini kesime gönderiyor. Üretim azalınca, sanayici işleyecek süt... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T09:59+0300

2022-10-04T09:59+0300

2022-10-04T09:59+0300

ekonomi

türkiye

inek

süt

çiftçi

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NTV'nin haberine göre sütte üretim maliyeti satış fiyatını geçti. Zarar eden çiftçiler ineklerini kesime gönderiyor. Üretim azalınca da sanayici süt bulmakta zorlanıyor.Ulusal Süt Konseyi Mayıs ayında çiğ süt fiyatını 7,5 lira olarak açıkladı.Çiftçi lehine destekler açıklansa da o günden beri fiyat değişmedi. Bir litre sütün üretim maliyeti 8.5 ile 9.5 lira arasında değişiyor. Piyasada süt sıkıntısı baş gösterince sanayici çiftçiye resmi fiyatın üzerinde teklif etmeye başladı.Süt Üreticisi Hasan Ok, ''Bu hayvanlardan elimde 30 tane vardı. Şu an sadece 8 tane var. 30 hayvanım varken süt aramaya gelmeyen firmalar 8 hayvanım varken kapımdan eksik olmuyor. Şu an 10 liraya kadar fiyat teklifleri alıyoruz'' dedi.Süt ürünleri fabrikası sabihi Cemal Torun, ''Bize süt azaldı mı diye soruyorlar. Sütün azaldığı bir gerçektir. Azalmasını önleyebilmek için pahalı olan kesif yemini hayvanlara istediğimiz şekilde veremiyoruz'' açıklamasında bulundu. Kesif, kelime olarak "yoğun" ve bazı kaynaklarda "konsantre" yem anlamına da geliyor. 2020'de Ocak- Temmuz arası 952 bin ton olan içme sütü üretimi 2022'nin aynı döneminde 873 bin tona geriledi. Bu da yüzde 8 azalma anlamına geliyor.Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ''Piyasa olmayan bir şeyin fiyatını belirlemek çok güç. Şu an 7,5 lira üreticiden süt alan firmalar, 30,32 liraya markette pastorize süt satıyor'' diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220729/ciftciler-buzagi-destegi-duzenlemesine-tepkili-inekler-beslenemedigi-icin-gebe-kalamadi-1059287263.html

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türkiye, inek, süt, çiftçi