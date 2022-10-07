https://sputniknews.com.tr/20221007/suudi-arabistan-abdye-sattigi-petrolun-fiyatini-artirdi-1062072697.html
Suudi Arabistan, ABD'ye sattığı petrolün fiyatını artırdı
Suudi Arabistan, ABD'ye sattığı petrolün fiyatını artırdı
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun ABD'ye sattığı ham petrolün fiyatını kasım ayı için 20 sent artırdığı duyuruldu. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T14:32+0300
2022-10-07T14:32+0300
2022-10-07T14:32+0300
ekonomi
suudi arabistan
aramco
petrol
abd
asya
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Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol şirketi Aramco, ABD'ye sattığı ham petrolde kasım ayı vadeli satışlar için 20 sent fiyat artışına gitti.Bloomberg'de yer alan haberde şirketin, kuzey ve batı Avrupa ile Akdeniz bölgesine dönük fiyatları düşürdüğü ve ana petrol tedarikçisi olduğu Asya için de fiyatları artırdığı belirtildi.Haberde, Aramco'nun Asya için orta ve ağır kalite petrolde 25 sent fiyat artışına gittiği ve ekstra hafif kalitedeki petrolün fiyatını da 10 sent düşürdüğü kaydedildi.OPEC+ grubunun petrol kararıOPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/kremlin-opec-grubunun-karari-petrol-piyasasina-istikrar-kazandirma-amaci-tasiyor-1062023508.html
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suudi arabistan, aramco, petrol, abd, asya
suudi arabistan, aramco, petrol, abd, asya
Suudi Arabistan, ABD'ye sattığı petrolün fiyatını artırdı
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Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun ABD'ye sattığı ham petrolün fiyatını kasım ayı için 20 sent artırdığı duyuruldu.
Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol şirketi Aramco, ABD'ye sattığı ham petrolde kasım ayı vadeli satışlar için 20 sent fiyat artışına gitti.
Bloomberg'de yer alan haberde şirketin, kuzey ve batı Avrupa ile Akdeniz bölgesine dönük fiyatları düşürdüğü ve ana petrol tedarikçisi olduğu Asya için de fiyatları artırdığı belirtildi.
Haberde, Aramco'nun Asya için orta ve ağır kalite petrolde 25 sent fiyat artışına gittiği ve ekstra hafif kalitedeki petrolün fiyatını da 10 sent düşürdüğü kaydedildi.
OPEC+ grubunun petrol kararı
OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.
Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.