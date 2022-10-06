Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221006/kremlin-opec-grubunun-karari-petrol-piyasasina-istikrar-kazandirma-amaci-tasiyor-1062023508.html
Kremlin: OPEC+ grubunun kararı, petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıyor
Kremlin: OPEC+ grubunun kararı, petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol üretimini kısıtlama kararların petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını söyledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:53+0300
2022-10-06T14:16+0300
ekonomi
kremlin
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
petrol üretimi
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062023778_0:8:1200:683_1920x0_80_0_0_49f2d1d1af15b0eee3b1ff38ab6e5e22.jpg
OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu, OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, özellikle ABD'nin baskısına rağmen günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.OPEC+ ülkelerinin kararını değerlendiren Peskov, kararın Rusya veya başka bir ülkeyle dayanışma sergilemek için alınmadığını, herkesin piyasanın istikrara kavuşmasına ilgi duyduğunu ifade etti.'Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararı tüm ülkelere zarar verebilir'OPEC+ grubunun kararını eleştiren ABD'nin, AB ülkelerini Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya teşvik ettiğini anımsatan Peskov, bu tür kararların enerji piyasalarının geleceği üzerinde çok yıkıcı etkiler yaratabileceği ve neredeyse tüm ülkelere zarar verebileceği uyarısında bulundu.'ABD istihbaratının Dugina suikastında 'Ukrayna izi' bulması olumlu' New York Times (NYT) gazetesinin, ABD istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya 20 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde aracı infilak ettirilerek düzenlenen suikastın emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine inandığını yazması da günlük basın toplantısında gündeme geldi. Rus istihbaratının Ukrayna devletinin bu suikastta dahli olduğunu ortaya koyduğunu anımsatan Peskov, ABD istihbaratının bunu kabul etmesini olumlu bulduklarını ve Washington'un bunu gelecekteki suçların sorumluluğunu kendi üzerinden atmak için yapmadığını umduklarını ifade etti.'Seferberlik sonrası 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair iddialar gerçek dışı'Peskov'a, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildikten sonra 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair Forbes'ta yer alan iddialar da soruldu.Bunun gerçeğe yakın gözükmediğini ve yalan habere benzediğini söyleyen Peskov, "Bu tür haberlerin ciddiye alınması gerektiğini sanmıyorum. Kesin rakamlara sahip değilim. Fakat elbette (gerçek rakam), bu haberde iddia edildiği gibi olmaktan uzak" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/opec--toplantisindan-petrol-uretimini-kisma-karari-cikti--1061996337.html
https://sputniknews.com.tr/20221006/nyt-amerikan-istihbaratina-gore-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-yonetimi-var-1062015328.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062023778_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_eabe355ffb4c308ab5aa8eb94447b1d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol üretimi, dmitriy peskov
kremlin, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol üretimi, dmitriy peskov

Kremlin: OPEC+ grubunun kararı, petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıyor

13:53 06.10.2022 (güncellendi: 14:16 06.10.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMAROPEC
OPEC - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol üretimini kısıtlama kararların petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını söyledi.
OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu, OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, özellikle ABD'nin baskısına rağmen günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
OPEC+ ülkelerinin kararını değerlendiren Peskov, kararın Rusya veya başka bir ülkeyle dayanışma sergilemek için alınmadığını, herkesin piyasanın istikrara kavuşmasına ilgi duyduğunu ifade etti.

'Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararı tüm ülkelere zarar verebilir'

OPEC+ grubunun kararını eleştiren ABD'nin, AB ülkelerini Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya teşvik ettiğini anımsatan Peskov, bu tür kararların enerji piyasalarının geleceği üzerinde çok yıkıcı etkiler yaratabileceği ve neredeyse tüm ülkelere zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
OPEC+'dan üretim kesintisi kararı: Petrol üretimi, günde 2 milyon varil azaltılacak
Dün, 17:20

'ABD istihbaratının Dugina suikastında 'Ukrayna izi' bulması olumlu'

New York Times (NYT) gazetesinin, ABD istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya 20 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde aracı infilak ettirilerek düzenlenen suikastın emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine inandığını yazması da günlük basın toplantısında gündeme geldi.
Rus istihbaratının Ukrayna devletinin bu suikastta dahli olduğunu ortaya koyduğunu anımsatan Peskov, ABD istihbaratının bunu kabul etmesini olumlu bulduklarını ve Washington'un bunu gelecekteki suçların sorumluluğunu kendi üzerinden atmak için yapmadığını umduklarını ifade etti.
Dugina suikasti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
Ukrayna krizi
NYT: Amerikan istihbaratına göre Dugina suikastının arkasında Ukrayna yönetimi var
11:21

'Seferberlik sonrası 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair iddialar gerçek dışı'

Peskov'a, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildikten sonra 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair Forbes'ta yer alan iddialar da soruldu.
Bunun gerçeğe yakın gözükmediğini ve yalan habere benzediğini söyleyen Peskov, "Bu tür haberlerin ciddiye alınması gerektiğini sanmıyorum. Kesin rakamlara sahip değilim. Fakat elbette (gerçek rakam), bu haberde iddia edildiği gibi olmaktan uzak" yanıtını verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала