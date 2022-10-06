https://sputniknews.com.tr/20221006/kremlin-opec-grubunun-karari-petrol-piyasasina-istikrar-kazandirma-amaci-tasiyor-1062023508.html
Kremlin: OPEC+ grubunun kararı, petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıyor
Kremlin: OPEC+ grubunun kararı, petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol üretimini kısıtlama kararların petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını söyledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:53+0300
2022-10-06T13:53+0300
2022-10-06T14:16+0300
ekonomi
kremlin
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
petrol üretimi
dmitriy peskov
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OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu, OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, özellikle ABD'nin baskısına rağmen günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.OPEC+ ülkelerinin kararını değerlendiren Peskov, kararın Rusya veya başka bir ülkeyle dayanışma sergilemek için alınmadığını, herkesin piyasanın istikrara kavuşmasına ilgi duyduğunu ifade etti.'Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararı tüm ülkelere zarar verebilir'OPEC+ grubunun kararını eleştiren ABD'nin, AB ülkelerini Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya teşvik ettiğini anımsatan Peskov, bu tür kararların enerji piyasalarının geleceği üzerinde çok yıkıcı etkiler yaratabileceği ve neredeyse tüm ülkelere zarar verebileceği uyarısında bulundu.'ABD istihbaratının Dugina suikastında 'Ukrayna izi' bulması olumlu' New York Times (NYT) gazetesinin, ABD istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya 20 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde aracı infilak ettirilerek düzenlenen suikastın emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine inandığını yazması da günlük basın toplantısında gündeme geldi. Rus istihbaratının Ukrayna devletinin bu suikastta dahli olduğunu ortaya koyduğunu anımsatan Peskov, ABD istihbaratının bunu kabul etmesini olumlu bulduklarını ve Washington'un bunu gelecekteki suçların sorumluluğunu kendi üzerinden atmak için yapmadığını umduklarını ifade etti.'Seferberlik sonrası 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair iddialar gerçek dışı'Peskov'a, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildikten sonra 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair Forbes'ta yer alan iddialar da soruldu.Bunun gerçeğe yakın gözükmediğini ve yalan habere benzediğini söyleyen Peskov, "Bu tür haberlerin ciddiye alınması gerektiğini sanmıyorum. Kesin rakamlara sahip değilim. Fakat elbette (gerçek rakam), bu haberde iddia edildiği gibi olmaktan uzak" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/opec--toplantisindan-petrol-uretimini-kisma-karari-cikti--1061996337.html
https://sputniknews.com.tr/20221006/nyt-amerikan-istihbaratina-gore-dugina-suikastinin-arkasinda-ukrayna-yonetimi-var-1062015328.html
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kremlin, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol üretimi, dmitriy peskov
kremlin, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, petrol üretimi, dmitriy peskov
Kremlin: OPEC+ grubunun kararı, petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıyor
13:53 06.10.2022 (güncellendi: 14:16 06.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC+ ülkeleri tarafından petrol üretimini kısıtlama kararların petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını söyledi.
OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu, OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, özellikle ABD'nin baskısına rağmen günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
OPEC+ ülkelerinin kararını değerlendiren Peskov, kararın Rusya veya başka bir ülkeyle dayanışma sergilemek için alınmadığını, herkesin piyasanın istikrara kavuşmasına ilgi duyduğunu ifade etti.
'Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararı tüm ülkelere zarar verebilir'
OPEC+ grubunun kararını eleştiren ABD'nin, AB ülkelerini Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya teşvik ettiğini anımsatan Peskov, bu tür kararların enerji piyasalarının geleceği üzerinde çok yıkıcı etkiler yaratabileceği ve neredeyse tüm ülkelere zarar verebileceği uyarısında bulundu.
'ABD istihbaratının Dugina suikastında 'Ukrayna izi' bulması olumlu'
New York Times (NYT) gazetesinin, ABD istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya 20 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde aracı infilak ettirilerek düzenlenen suikastın emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine inandığını yazması da günlük basın toplantısında gündeme geldi.
Rus istihbaratının Ukrayna devletinin bu suikastta dahli olduğunu ortaya koyduğunu anımsatan Peskov, ABD istihbaratının bunu kabul etmesini olumlu bulduklarını ve Washington'un bunu gelecekteki suçların sorumluluğunu kendi üzerinden atmak için yapmadığını umduklarını ifade etti.
'Seferberlik sonrası 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair iddialar gerçek dışı'
Peskov'a, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildikten sonra 700 bin kişinin Rusya'dan ayrıldığına dair Forbes'ta yer alan iddialar da soruldu.
Bunun gerçeğe yakın gözükmediğini ve yalan habere benzediğini söyleyen Peskov, "Bu tür haberlerin ciddiye alınması gerektiğini sanmıyorum. Kesin rakamlara sahip değilim. Fakat elbette (gerçek rakam), bu haberde iddia edildiği gibi olmaktan uzak" yanıtını verdi.