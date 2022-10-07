https://sputniknews.com.tr/20221007/sayistay-karariyla-ortaya-cikti-dagitim-sirketleri-elektrik-faturalarini-ar-ge-ile-sisirmis-1062058668.html

Sayıştay raporuyla ortaya çıktı: Dağıtım şirketleri elektrik faturalarını AR-GE ile şişirmiş

Sayıştay raporuyla ortaya çıktı: Dağıtım şirketleri elektrik faturalarını AR-GE ile şişirmiş

Son aylarda zamlarla gittikçe yükselen elektrik faturalarının kanuna aykırı çıkarılan tebliğle daha da şişirildiği ortaya çıktı. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T10:58+0300

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türkiye

elektrik

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elektrik faturası

sayıştay

elektrik dağıtım şirketi

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Sayıştay, elektrik dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının kanuna aykırı şekilde elektrik faturalarına yüklenerek vatandaştan haksız para toplandığını tespit etti.Sözcü’de yer alan habere göre, kanunda bu tür giderlerin vatandaştan alınamayacağının açıkça yazdığına dikkat çeken Sayıştay, 21 elektrik dağıtım şirketinin 2016-2020 yılları arasında yaptığı 117.5 milyon liralık Ar-Ge harcamasını hukuksuz şekilde vatandaştan tahsil ettiğini belirledi.Sayıştay, şirketlerin Ar-Ge harcamalarının dağıtım tarifesinin bir unsuru olarak tebliğle düzenlendiğini, ancak bunun Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesine aykırı olduğunu bildirdi.Sayıştay, tebliğin düzeltilip bu tür harcamaların faturalardan çıkarılmasını istediSayıştay raporunda, “Kanun hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsura tarifede yer verilemeyecektir. Ar-Ge harcamalarının dağıtım faaliyeti ile doğrudan ilgisi olmadığı dikkate alındığında bu harcamaların tarifede yer almaması gerektiği düşünülmektedir” dedi.Ar-Ge harcamalarının kanuna aykırı olan ‘Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ile vatandaştan tahsil edildiğine dikkati çeken Sayıştay, tebliğin düzeltilip bu tür harcamaların faturalardan çıkarılmasını istedi.

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elektrik, elektrik zammı, elektrik faturası, sayıştay, elektrik dağıtım şirketi