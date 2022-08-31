https://sputniknews.com.tr/20220831/dogalgaz-fiyatlarina-zam-konutta-yuzde-20-sanayide-yuzde-50-1060645992.html

Doğalgaz ve elektriğe zam

Doğalgaz ve elektriğe zam

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20.4, sanayide yüzde 50.8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T23:59+0300

2022-08-31T23:59+0300

2022-09-01T00:50+0300

doğalgaz

türkiye

elektrik

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20.4, KOBİ'lerde yüzde 47.6, sanayi tarifesinde yüzde 50.8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49.5 zam yapıldığını bildirdi.BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.İthal bir enerji kaynağı olan doğalgazın yüzde 99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.Açıklamada, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna savaşı sonrasında gaz fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği belirtilerek, salgın öncesine göre küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının yüzde 2 bine yakın yükseldiği ve buna karşın küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı vurgulandı.Bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi ve EUROSTAT verilerine göre, konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye'de kullanıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.Konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün hammade fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur.Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-gorevlerine-iade-edecegiz-1060643595.html

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doğalgaz, elektrik, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)