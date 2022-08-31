https://sputniknews.com.tr/20220831/dogalgaz-fiyatlarina-zam-konutta-yuzde-20-sanayide-yuzde-50-1060645992.html
Doğalgaz ve elektriğe zam
Doğalgaz ve elektriğe zam
Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20.4, sanayide yüzde 50.8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T23:59+0300
2022-08-31T23:59+0300
2022-09-01T00:50+0300
doğalgaz
türkiye
elektrik
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20.4, KOBİ'lerde yüzde 47.6, sanayi tarifesinde yüzde 50.8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49.5 zam yapıldığını bildirdi.BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.İthal bir enerji kaynağı olan doğalgazın yüzde 99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.Açıklamada, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna savaşı sonrasında gaz fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği belirtilerek, salgın öncesine göre küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının yüzde 2 bine yakın yükseldiği ve buna karşın küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı vurgulandı.Bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi ve EUROSTAT verilerine göre, konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye'de kullanıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.Konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün hammade fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur.Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
https://sputniknews.com.tr/20220831/kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-gorevlerine-iade-edecegiz-1060643595.html
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doğalgaz, elektrik, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
doğalgaz, elektrik, epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
Doğalgaz ve elektriğe zam
23:59 31.08.2022 (güncellendi: 00:50 01.09.2022) Abone ol
Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20.4, sanayide yüzde 50.8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49.5 oranında artışa gidildi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapıldı.
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda eylül itibarıyla geçerli olacak konut tarifesinde ortalama yüzde 20.4, KOBİ'lerde yüzde 47.6, sanayi tarifesinde yüzde 50.8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 49.5 zam yapıldığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.
İthal bir enerji kaynağı olan doğalgazın yüzde 99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.
Açıklamada, Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna savaşı sonrasında gaz fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği belirtilerek, salgın öncesine göre küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının yüzde 2 bine yakın yükseldiği ve buna karşın küresel piyasalardaki gaz fiyatlarının bugüne kadar tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı vurgulandı.
Bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi ve EUROSTAT verilerine göre, konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye'de kullanıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"1 Eylül 2022 itibarıyla tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20.4, KOBİ'lerde kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatında ortalama yüzde 47.6, sanayide kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatında ortalama yüzde 50.8 ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49.5 oranında artış yapılmıştır."
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı.
Konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50
EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.
'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün hammade fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir.
Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur.
Yeni tarifeler 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.