https://sputniknews.com.tr/20221007/rus-turk-ticaret-ortakligi-direktoru-endustriyel-isbirligini-gerceklestirmenin-tum-kosullari-mevcut-1062068690.html

Rus-Türk Ticaret Ortaklığı Direktörü: Endüstriyel işbirliğini gerçekleştirmenin tüm koşulları mevcut

Rus-Türk Ticaret Ortaklığı Direktörü: Endüstriyel işbirliğini gerçekleştirmenin tüm koşulları mevcut

Moskova, Rusya'da mevcut endüstriyel gündemin oluşumuna yapıcı çözümler aramaya yönelik ‘Kalkınmanın Öncelikleri’ başlıklı 17. Ulusal Sanayi Kongresi’ne ev... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T13:38+0300

2022-10-07T13:38+0300

2022-10-07T13:44+0300

görüş

ticaret

rusya

türkiye

işbirliği

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Rusya ve yabancı ülkeler arasındaki ticari diyalogların geliştirilmesine yönelik ayrı bir oturum düzenlenen kongrede Türkiye konusuna özel önem verildi.Rus-Türk ilişkilerinin yeni koşullar altında gelişmesinin ticari ve ekonomik potansiyeli, iki ülkenin sanayi işbirliğinin ileriye dönük yönleri, iki ülkede ortak üretim tesislerinin oluşturulmasının özellikleri, Türk mallarının Rusya'ya ve Rus mallarının Türkiye'ye ithalatı için yeni fırsatlar ele alındı.Rus-Türk Ticaret Ortaklığı Genel Müdürü Aleksandr Kostrov yaptığı konuşmada, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin yakın gelecekte iki ülkenin sanayi ve üretim işbirliği potansiyelini ortaya çıkararak yeni bir seviyeye ulaşabileceğine dikkat çekti:“Rusya ile Türkiye arasında ticaret hacmini artırmak için gerekli altyapı zaten mevcut. 2019 yılında ülkelerimiz arasında, Avrupa ve ABD bankalarındaki muhabir hesaplar atlanarak doğrudan ulusal para birimlerinde karşılıklı mutabakat anlaşması imzalandı. İki ülke arasında lojistik altyapı geliştirildi. Örneğin Novorossiysk limanının taşıma kapasitesi yılda 200 milyon tonu buluyor. Bu yılın ikili ticaret göstergeleri iki kat artış gösteriyor. Buna göre, ülkelerimizin devlet başkanlarının ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak için belirledikleri hedef 2024 yılına kadar pekala uygulanabilir. Böyle bir gelişme ile Rus-Türk ilişkileri yakın zamanda yeni bir seviyeye ulaşacaktır. Buna göre, ülkelerimiz arasındaki muazzam sanayi ve üretim işbirliği potansiyelinin başarılı bir şekilde uygulanması için tüm ön koşullar bulunmaktadır."Kostrov, endüstriyel üretim alanında Rus-Türk işbirliğinin geleceği hakkında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220901/gida-sektorunde-turk-rus-koprusu-turk-yatirimcilar-ile-ortaklik-konusunda-cok-ilgiliyiz-1060687479.html

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

ticaret, rusya, türkiye, işbirliği