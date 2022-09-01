Gıda sektöründe Türk-Rus köprüsü: ‘Türk yatırımcılar ile ortaklık konusunda çok ilgiliyiz’
18:33 01.09.2022 (güncellendi: 18:38 01.09.2022)
© Sputnik / Selin UludağWorldFood İstanbul Fuarı
© Sputnik / Selin Uludağ
Özel
Gıda sektöründeki uluslararası markalar WorldFood İstanbul Fuarı’nda buluştu. Etkinliğe Rusya’dan katılan şirket ve proje sahipleri, ortak amaçları olan Türk-Rus işbirliğini geliştirerek iki ülkenin gıda pazarında aktif rol oynamanın önemini ve atılan adımları Sputnik’e anlattı.
Hyve’nin düzenlediği ve Türkiye’nin gıda sektörünü uluslararası platformda dünyanın diğer markaları ile bir araya getiren WorldFood İstanbul Fuarı başladı. 800’e yakın katılımcıya yeni işbirliği fırsatları sunarak 30 yıldır gıda ve içecek üreticilerini buluşturan fuar, 4 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.
Etkinlik, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurması ve yeni bir pazarda ürünlerini tanıtması için ideal bir ortam sunmayı amaçlıyor. Diğer yandan, Türkiye pazarında yer edinmek isteyen markalara da destek sağlıyor. 2021 senesinde oluşturduğu 650 milyon euroluk iş hacmiyle, Türkiye'nin iç ve dış pazarda gıda sektörüne katkı sunan WorldFood İstanbul’da, bir çok ülkenin yanı sıra Rus markalar da yerini aldı.
Fuarda bulunan Rusya Federasyonu menşeili şirket sorumluları, organizasyonun ve Türkiye pazarının önemini, Türk markaları ve yatırımcıları ile yapılmak istenen işbirliklerini Sputnik’e anlattı.
‘Türk markaları Rusya’da bilinir yapma ve Rus markalarını da Türkiye pazarına sokmayı amaçlıyoruz’
Fuarda çeşitli Rus ürünlerini tek bir yerde toplamak için kurulan ‘Moskova Bölgesi’ standının yetkilisi, “Üç amacımız var; ilki uluslararası arenada müşteri yakalayabilmek. İkinci ve üçüncü amacımız da Türkiye ile ilgili. Burada potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek ve Türkiye’de tatlı yapan şirketleri Rusya pazarına sokmak istiyoruz. Yani kurabiye, şekerleme ya da lokum yapan şirketler ile görüşebilmek için de buradayız. Türk markaları Rusya’da bilinir yapma amacımız var. Her türlü Türk tatlısı, baklava ve lokum ürünlerini Rus pazarında görmek istiyoruz. Çünkü Rusya’da böyle bir şey yok ama Ruslar bu ürünleri çok seviyor. Türkler de Rus markalarımızı çok sevdiler. O yüzden diğer yandan da Rus kahvesini ve çeşitli markalarımızı da Türkiye’de satmak için uğraşıyoruz” dedi.
‘Rus markalar yerel pazarlarda tanınarak talep görmek için marka oluşturma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapıyor’
Etkinlikte bulunan Rus markalarını da tanıtarak sözlerine devam eden yetkili, şunları aktardı:
“Bizimle beraber olan Rus markalar var. Japonya ve Asya yemekleri ile suşi ürünleri satan Tamaki isimli firmamız oldukça ilgi gördü. Aynı şekilde Rusça konuşan nüfus arasında popülerliği ile bilinen turşu markası Uncle Vanya da bizimle fuarda. Özellikle bu marka Rusya’nın en verimli toprakları olan Güney bölgede 3 fabrika ile hizmet veriyor, ayrıca helal sıfatı da var. Bu nedenle Türkiye’de ilgi göreceğini biliyorduk. Halihazırla Uncke Vanya’nın ABD, Kanada, Çin, Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan gibi 20 ülkede müşterisi var. Bu marka siyah Borodino ekmeği gibi Rus mutfağının geleneksel tatları için üretilen çeşitli soslarla da tüm kültürleri buluşturuyor. Ayrıca bu stantta evde tatlı pişirmek için kullanılan kağıt ve kap gibi malzemelerin olduğu bir bölüm de var, Guslitsa markamız da bunun için burada. Dondurma ve çikolata markalarımızdan da bazıları bizimle. İsteyen herkes gelip tadım yapabiliyor. Buradaki markalar yerel pazarlarda daha iyi tanınmak ve talep görmek için marka oluşturma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapıyorlar.”
‘Türkçe dizayn ettiğimiz Rus mallarımız, bir Türk ortakla hayata geçecek’
Diet Prom şirketi tarafından üretilen bir marka olan Mini Calorie, standı bulunan bir diğer Rus firması olarak yerini aldı. 2010 senesinde yüzde 100 vegan içerikler, glütensiz şekerler ile hiç şeker olmadan üretilen tatlılar yaparak piyasaya açıldıklarını belirten Mini Calorie’nin ticaretten sorumlu yöneticisi Sergey Karasev, “Şimdi işimizi büyütmek için adımlar atıyoruz. Türk piyasası ile ayrıca ilgilendiğimizden dolayı bu fuara gelmek bizim için çok önemliydi. Sadece ürün ticareti düşünmüyorum, Türkiye’den kendime bir ortak da bulmak istiyorum. Küçük bir fabrika kurup beraber çalışabileceğim biri olmasını istiyorum. Türkiye’de glütensiz küp şeker üretebilmek için bir ürün geliştirdim ve ambalajını da bu fuar için Türkçe bir şekilde hazırladık ki, ilgilenen kişiler için birer örnek olsun. Planlarımız büyük ve umarım olacak da. Örnek olarak getirdiğimiz ve Türkçe dizayn ettiğimiz Rus mallarımız gelecekte Türk ortağımızla hayata geçecek” şeklinde konuştu.
Yenilebilir yemek kapları sofrada: ‘Türk mutfağının sürdürülebilir bir kültüre dayanması markamız için çok değerli’
Fuarda henüz proje aşamasında olan markalar da yerini aldı. Bunlardan biri olan ve Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bulunan Kuban sky Bacon şirketinin yürütttüğü Edible Containers (Yenilebilir Konteyner) projesinin kurucusu Evgenii Nefedov da fuarda Türk yatırımcılar ile görüştü. Markasının sürdürülebilir bir dünya için çalıştığına dikkat çeken Nefedov, “Yenilebilir ve eşsiz yemek kapları üretiyoruz. Bu konteynerlar şekersiz gofret hamuruna dayanan çok çeşitli yiyecek ve yemekler için yenilebilir bir ambalaj olma avantajı sağlıyor. Yoğun lif ve başak bağlantıları sayesinde dayanıklı bir hal alıyor. Her türlü dinden, her türlü beslenme alışkanlığı olan, her yaştan insan bunları tüketebiliyor. İsterseniz tatlınızı, çorbanızı, isterseniz de kebap ya da dürümünüzü koyup yiyebiliyorsunuz. Türk mutfağının sürdürülebilir bir kültüre dayanması, ‘Yenilebilir Konteyner’ markamız için çok değerli” dedi.
‘Türk girşimciler, yatırımcılar ya da şirketler ile büyük küçük farketmeksizin işbirliği düşünüyoruz’
Nefedov, Türkiye’deki bir yemek fuarına gelme amaçlarını da açıklayarak şunları aktardı:
“Türk yatırımcılar ile ortaklık konusunda çok ilgiliyiz. Çünkü bu tür bir ürünle Türk mutfağının da yakından ilgili olduğunu düşünüyoruz. Şekerleme ile uğraşan, sokak lezzetleri imal eden kişilerle de daha ilgiliyiz. Çünkü bizim ürünümüz sürdürülebilir ve sağlıklı olduğu kadar da plastik ve kağıt kaplardan çok daha ucuz ve doğal. Bazı insanların günümüzde kullanılan kaplara karşı alerjisi olabiliyor. Ama ‘Yenilebilir Konteyner’ öyle değil, herhangi bir içeriğe alerjisi olan herkes kullanabiliyor. Bu da buradaki işletmelerin işini kolaylaştıracaktır. O yüzden biz de Türk girişimciler ve yatırımcılar ya da şirketler ile büyük küçük farketmeksizin bir işbirliği düşündüğümüz için buradayız. Bu projeyi Türkiye’de sağlayacağımız kontaktlarla yeni fast food ürünleri ve yeni tatlar ile de geliştirmek istiyoruz.”
© Sputnik / Selin Uludağ
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