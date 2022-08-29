https://sputniknews.com.tr/20220829/turk--rus-is-dunyasi-turkiye--rusya-altin-firsat-gunlerinde-bulusuyor-1060510829.html

Türk- Rus iş dünyası 'Türkiye- Rusya Altın Fırsat Günleri'nde buluşuyor

Türk- Rus iş dünyası 'Türkiye- Rusya Altın Fırsat Günleri'nde buluşuyor

27 Eylül'de İstanbul ve 29 Eylül'de Antalya'da yapılacak toplantılara ilişkin konuşan Görev Holding Başkanı Şen, iki ülke iktisadi ilişkilerinin geliştirilmesi... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T10:52+0300

2022-08-29T10:52+0300

2022-08-29T10:54+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

ekonomi

yaptırım

ukrayna

türkiye-rusya altın fırsat günleri

tugay şen

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Türkiye ve Rusya 'altın fırsat' toplantılarına hazırlanıyor. İlkinin 27 Eylül'de İstanbul'da, ikincisinin de 29 Eylül'de Antalya'da yapılacağı belirtilen toplantıların Türkiye ayağındaki düzenleyicisi Görev Holding. Aydınlık gazetesinden Recep Erçin'in haberine göre bu toplantıların, Soçi Zirvesi'nin ardından iki ülkenin iktisadi ilişkilerini geliştirmek için önemli bir işlev görmesi bekleniyor. Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve Rusya Federasyonu'nun maruz kaldığı yaptırımlar sonucunda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin fırsata dönüşmesini değerlendirmek için Türkiye-Rusya Altın Fırsat Günleri toplantılarını yapacaklarını söyledi. Bu toplantılardaki temel amacın, 'iki ülke arasındaki dış ticaret başta olmak üzere ekonomik ilişkilerde içine girilen yeni döneme uygun bir iş modelinin ortaya çıkmasını sağlamak' olduğunu ifade eden Şen, “Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti'nin Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanlığı ile altın fırsat toplantılarını düzenliyoruz. Yani toplantıların iki düzenleyici kuruluşu var” dedi. Türkiye ve Rusya arasında son dönemde gelişmekte olan iktisadi ilişkilere dikkat çeken Şen, şunları aktardı: “İçinde bulunulan durumun bu ilişkileri ilerletmeye ve büyütmeye imkan verdiği kanaatindeyiz. Bu yüzden altın fırsat kavramını kullanıyoruz. Rusya'nın karşı karşıya olduğu yaptırımlardan dolayı Türkiye ile iktisadi ilişkilerinin gelişmesinde sorun olacağını kabul etmiyoruz. Tam aksine Rusya'nın bu durumunun Türkiye için büyük avantajlar taşıdığını görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Hem Görev Holding olarak yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında, hem iş dünyasında temasta olduğumuz firmaların ve iş insanlarının çalışmaları neticesinde bunu görüyoruz. Türkiye içinde bulunduğu ortamın avantajlarını değerlendirmek bakımından da çok büyük imkanlarla ve inisiyatiflerle karşı karşıya. Gerekli adımları atmak için Görev Holding olarak Türkiye'nin başta Rusya olmak üzere Avrasya ülkeleri ile ticari ilişkilerini geliştirmek bizim temel görevimiz. Bunun için de Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti ile böyle bir toplantının Türkiye tarafındaki düzenleyicisi olma sorumluluğunu üstlendik.” Rusya'nın yaptırımlar karşısında ekonomik olarak zayıflamadığını tam aksine önceden aldığı tedbirler ve izlediği milli siyasetlerle ekonomik bir ilerleme süreci içerisine girdiğini belirten Şen, “Rusya'nın içinde bulunduğu ortam ve karşılaştığı sorunları aşmak bakımından geliştirdiği çözümlerde Türkiye'nin bugünkü mevcut durumundan çok daha ileri bir işbirliği imkanına sahip olduğunu biliyoruz. Bunu değerlendirmek, Türkiye'nin bu altın fırsatı avantaja çevirmesi ve Rusya ile olan iktisadi ilişkilerinde başta dış ticaret olmak üzere çok daha dengeli bir konuma gelmesi için bu toplantıları yapma ihtiyacı duyduk” diye konuştu. 50'den fazla Rus firma gelecekToplantılara Moskova Hükümeti'nin düzenleyiciliğinde 50'den fazla Rus firması, iktisadi kamu kuruluşu veya sektörel dernek ve organizasyonların katılacağı bilgisini veren Şen, “Rusya'dan katılacak firma ve kişilerin bilgileri ana hatları ile bize ulaştı. Biz de Türkiye tarafından bu toplantılarda yer alacak ve özellikle Moskova Hükümeti'nin gönderdiği listede yer alan katılımcı Rus firma ve kuruluşlarının görüşmek istediği, sektörel olarak işbirliği yapmak istediği muhatap Türk firmalarla görüşmelerimizi yapmaya başladık. Amacımız bu toplantılarla birlikte Rus firma ve kuruluşlarla Türkiye'deki muhatap firmaların işbirliği yapması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesidir” ifadelerini kullandı. 'İş dünyası ABD'nin mektubuna tepki göstermeli'Toplantıların açılış oturumları ile başlayacağını ve açılışta Moskova Hükümeti temsilcileri ile Görev Holding temsilcilerinin yer alacağını kaydeden Şen, aynı zamanda toplantılarda ele alınacak sektörlerin temsilcilerin de konuşmalar yapacağını söyledi. Burada yapılacak konuşmaların iki ülkenin ticari işbirliği bakımından dünyaya da mesaj olacağını ifade eden Tugay Şen, “İki ülke işbirliğinin gelişmesine karşı çeşitli provokasyonların yapıldığı, ABD'nin Türkiye'deki bazı kuruluşlara çeşitli mektuplar gönderdiği, tehditler yönelttiği ortamda bu mesajın ne kadar anlamlı olacağını herkes takdir edecektir” dedi. Şen ayrıca, “ABD Hazine Bakanlığı'nın TÜSİAD'a gönderdiği mektup, Türkiye'nin Rusya'dan doğan altın fırsatları değerlendirmesini engellemek amaçlıdır. TÜSİAD'ın bu mektup karşısındaki tavrını kabul etmiyoruz. Bu mektuba Türk iş dünyası kuruluşlarının gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz. Sadece iş dünyasının değil, Türk hükümetinin de ABD'nin bu hadsizliğine karşılık vermesi gerekirdi. Görev Holding olarak, İstanbul ve Antalya'da 'Altın Fırsat' toplantıları düzenleyerek, bu baskılara bir cevap vermiş olacağız. Türkiye-Rusya işbirliğinin gelişmesinin tarihi bir zorunluluk olduğunu vurgulayacağız” görüşünü dile getirdi. “Yapacağımız 'Altın Fırsat' toplantılarının Türkiye'nin Rusya yaptırımlarına dahil olmadığı bu ortamda Türk firmalarının Rusya ile ilgili fırsatları değerlendirmesi bakımından çok faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuşan Şen, “Daha bir ay varken aldığımız karşılıklar bunu gösteriyor. Kalan bir ay içerisinde Görev Holding olarak Moskova Hükümeti ile birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli bir katkı sunacak bu organizasyonu başaracağız” mesajı verdi. 'Teknolojik işbirliği öneriyorlar'Rus muhatapların Türkiye'den beklentileri konusundaki soruyu yanıtlayan Şen, şu bilgileri aktardı: “En başta ülkemizin gelişmiş olduğu sektörlerde Rus firmaların tedarik ihtiyaçlarının karşılanması. Yani Türkiye'nin Rusya'ya yönelik ihracatının geliştirilmesi. Yine Rus firmaların bazıları Türkiye'ye yönelik ihracatlarını geliştirme arzusundalar. İlaç ve sağlık endüstri özelinde toplantılarımıza Rusya'dan katılacak önemli kuruluşlar Türkiye'deki muhataplarla teknolojik bakımdan işbirliğine gitmek istiyorlar. Moskova Hükümeti'nin bu alandaki yatırımları desteklediğini de biliyoruz. Türkiye'nin de milli ilaç ve sağlık teknolojilerine duyduğu ihtiyaç aşikar. Bu alanda işbirliğini geliştirmek amacındalar. Toplantımıza Rusya pazarında faaliyette olan veya girmek isteyen firmalarımıza pazara yönelik farklı danışmanlık hizmeti verebilecek firmalar katılıyor. Aynı zamanda finans ve hukuk alanında toplantımıza katılacak Rus şirketleri ve kuruluşları bulunuyor. Bunlar da uluslararası alanda çalışma tecrübesine sahip hukuk kuruluşları ile finans alanında, Türkiye'de çeşitli bankalar olmak üzere, işbirliği yapmak isteğindeler. Aslında iki ülke arasındaki altın fırsat imkanlarının en önemlilerinden biri de İstanbul'un Rusya'nın içinde bulunduğu durumu da değerlendirecek bir finans merkez haline gelmesi imkanı. Bu alanda da Türkiye'nin elindeki avantajı istenen düzeyde değerlendiremediği görülüyor. Biz de o açığı kapatmak için bu toplantıları düzenliyoruz.”'Eşleşme mekanizması kurulacak'Altın fırsat toplantılarının temel amaçlarından birinin Türk ve Rus firmaları arasındaki eşleştirmeleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek olduğunu anlatan Şen, “O açıdan Moskova Hükümeti'nin bildirdiği firmaların Türkiye'de hangi sektörlerden firmalarla görüşmek istediğini, bize önerilerini ve ricalarını dikkate alarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Toplantılarda birebir görüşmelerin yapılması ile birlikte firmalar ve kuruluşlar arasında eşleştirme mekanizmasının oluşmasını sağlayacağız. Bu elbette toplantılarla da kalmayacak. Görev Holding olarak sonrasında da istekli olan firmaların işbirliği sürecinin yönetilmesi ve neticelendirilmesi bakımından Moskova Hükümeti ile birlikte sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” bilgilerini paylaştı. Türkiye'deki iş dünyası kuruluşları ile temasların başladığını kaydeden Şen, gelişmelere yönelik şunları söyledi: “Resmi davetlerimizi de çok yakında göndereceğiz. Sizin aracılığınızla da sektör derneklerini, birliklerini yapacağımız Türkiye-Rusya Altın Fırsat toplantılarına davet ediyoruz. İki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek anlamında doğan fırsatı değerlendirmek için onların katılımlarını da bekleriz. Toplantılarımızın ana katılımcıları; Rus firmaları ile onların talepleri ile örtüşen Türk firmaları olacak. Sektörel bazda yapılacak yuvarlak masa toplantıları ve devamında gelişecek olan ikili görüşmeler için listelerimizi oluşturuyoruz. İş dünyası örgütlerinin katılımının yanında ilgili Türk firmaların katılımını da sağlamak temel hedefimiz. Bu nedenle büyük bir ilgi ile karşılaştık. Resmi davetleri geçmeden bile birçok firma toplantılara katılım için başvuru yaptı. Biz de gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Türkiye'den katılacağını bildiren firmalarla ilgili düzenleyici ortağımız olan Moskova Hükümeti ile de sürekli temas halindeyiz, kendilerini bilgilendiriyoruz. Çünkü Rus firmaların beklentileri ve yeni firmaların eklenmesi anlamında da kendileri bir çalışma yürütüyorlar.” Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm geliştirmek açısından Rusya'nın en önemli başlığı oluşturduğunu vurgulayan Şen sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Rusya'nın Türkiye'den ekonomik anlamda büyük beklentileri var. Mevcut ilişkileri geliştirmek için istekliler. Türkiye'nin bu altın fırsatı, kendi ekonomik sıkıntılarını çözmek bakımından değerlendirmesi ve adımlar atması gerekiyor. Bunların esas kısmı Hükümet tarafından atılması gereken adımlar. Ancak Atlantik sistemiyle olan bağlardan dolayı, söz konusu girişimler, beklenen düzeyde gerçekleşmiyor. İş dünyasının mensuplarının, yani firmaların, fırsatları değerlendirmek için adım atmakta daha cesur olduğunu ifade etmek isteriz."12 sektörde yuvarlak masaİstanbul ve Antalya'da yapılacak 'Altın Fırsat' toplantılarında açılış konuşmalarının ardından sektörel bazda yuvarlak masa görüşmelerine başlanacağı bilgisini veren Şen, Moskova Hükümeti ile belirledikleri sektörler hakkında şu bilgileri verdi: “İstanbul için gıda, ilaç, hazır giyim, deri ve kürk, makine, elektronik. Bunun yanında Moskova'dan gelecek firmalar arasında finans, hukuk ve lojistik alanında faaliyet yürüten kuruluşlar da mevcut. Bu konuda da iki ayrı yuvarlak masa toplantısı yapılmasını önerdik. 29 Eylül'deki Antalya toplantısında da turizm, tarım sanayi ve yaratıcı endüstri alanlarında yuvarlak masa toplantıları yapılacak.”

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rusya, türkiye, ekonomi, yaptırım, ukrayna, türkiye-rusya altın fırsat günleri , tugay şen