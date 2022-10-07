https://sputniknews.com.tr/20221007/putin-bdt-cografyasindaki-sorunlarin-cozumu-icin-onlem-almaliyiz-1062078164.html

Putin: BDT coğrafyasındaki sorunların çözümü için önlem almalıyız

Putin: BDT coğrafyasındaki sorunların çözümü için önlem almalıyız

Trajik olayların yaşandığını Ukrayna'nın yanı sıra Sovyet sonrası coğrafyanın diğer yakın devletleri arasında da çatışmalar yaşandığını belirten Rusya Devlet... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T16:38+0300

2022-10-07T16:38+0300

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bdt

rusya

vladimir putin

kazakistan

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St. Petersburg kentinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri arasında yapılan gayriresmi zirvede konuşan Putin, "Çevremizde, BDT coğrafyasında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili sorunlara da değineceğiz. Zira gerçekten trajik olayların yaşandığı Ukrayna'nın yanı sıra ne yazık ki Sovyet sonrası coğrafyanın diğer yakın devletleri arasında da bazen çatışmalar yaşanıyor. Elbette bu durum, sorunları çözmek için önlemler almayı gerektiriyor" dedi. Bu bağlamda Putin, BDT ülkelerinin terör ve aşırıcılıkla, suçla, yasadışı uyuşturucu trafiği ve yolsuzlukla mücadele alanındaki eylemleri hakkında görüş alışverişi yapmasının önemli olduğunu kaydetti. 'Haftaya tarihteki ilk Rusya-Orta Asya Zirvesi düzenlenecek' Gelecek hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da tarihteki ilk Rusya-Orta Asya Zirvesi düzenleneceğini belirten Putin, bu forumun Rusya ile zirveye katılacak diğer 5 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev'in BDT bünyesinde Rusçanın teşvik edilmesine yönelik uluslararası örgüt kurulmasıyla ilgili önerisini destekledi.

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