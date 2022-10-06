https://sputniknews.com.tr/20221006/lukasenko-polonya-ve-abd-coktandir-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-konusunda-anlasti-1062041513.html

Lukaşenko: Polonya ve ABD çoktandır nükleer silahın yerleştirilmesi konusunda anlaştı

Lukaşenko: Polonya ve ABD çoktandır nükleer silahın yerleştirilmesi konusunda anlaştı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın topraklarında nükleer silahın yerleştirilmesine dair çoktandır ABD’yle anlaşmaya vardığını belirtti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T21:26+0300

2022-10-06T21:26+0300

2022-10-06T21:26+0300

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nükleer

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Lukaşenko, bugünkü hükümet toplantısında, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın, nükleer silaha sahip olmamalarının sorun olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Belarus lideri, “Dün Duda açıkladı. Onlar, Polonya’da bu mühimmatın olacağına dair Amerikalılarla çoktan anlaştı. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten de taktik nükleer silah saldırısıyla karşı karşıyayız. Tedbir almamız lazım, zira böyle bir silahımız yok” diye konuştu.Lukaşenko, Polonya’ya nükleer silahın yerleştirilme olasılığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştüğünü de sözlerine ekledi.

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belarus, polonya, nükleer, abd