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https://sputniknews.com.tr/20221007/ogrenciler-kovana-vurdu-arilar-15-ogrenciyi-soktu-okul-tatil-edildi-1062062174.html
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi
İnegöl'deki bir okulda öğrencilerin yaban arılarının kovanına vurmasıyla arılar saldırıya geçti. Arının soktuğu 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, okul 1 gün... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T11:59+0300
2022-10-07T12:00+0300
kovan
arı
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inegöl
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İnegöl'deki bir okulda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı.Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221001/arilara-fisildayan-adam-kovanlarina-koruyucu-kiyafetsiz-tasiyor-1061838156.html
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kovan, arı, inegöl
kovan, arı, inegöl

Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi

11:59 07.10.2022 (güncellendi: 12:00 07.10.2022)
© DHAİnegöl'de okul, arı sokulan öğrenciler
İnegöl'de okul, arı sokulan öğrenciler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© DHA
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İnegöl'deki bir okulda öğrencilerin yaban arılarının kovanına vurmasıyla arılar saldırıya geçti. Arının soktuğu 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, okul 1 gün tatil edildi.
İnegöl'deki bir okulda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı.
Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.
Mehmet Hadi Yıldırım, kovandan çıkan binlerce arıyı koruyucu kullanmadan elleri ve vücuduyla taşıyarak kovanlarına geri götürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
YAŞAM
Arılara fısıldayan adam: Kovanlarına koruyucu kıyafetsiz taşıyor
1 Ekim, 16:11
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