https://sputniknews.com.tr/20221007/ogrenciler-kovana-vurdu-arilar-15-ogrenciyi-soktu-okul-tatil-edildi-1062062174.html
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi
İnegöl'deki bir okulda öğrencilerin yaban arılarının kovanına vurmasıyla arılar saldırıya geçti. Arının soktuğu 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, okul 1 gün... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T11:59+0300
2022-10-07T11:59+0300
2022-10-07T12:00+0300
kovan
arı
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inegöl
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İnegöl'deki bir okulda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı.Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221001/arilara-fisildayan-adam-kovanlarina-koruyucu-kiyafetsiz-tasiyor-1061838156.html
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kovan, arı, inegöl
Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi
11:59 07.10.2022 (güncellendi: 12:00 07.10.2022) Abone ol
İnegöl'deki bir okulda öğrencilerin yaban arılarının kovanına vurmasıyla arılar saldırıya geçti. Arının soktuğu 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, okul 1 gün tatil edildi.
İnegöl'deki bir okulda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı.
Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.