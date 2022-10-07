https://sputniknews.com.tr/20221007/ogrenciler-kovana-vurdu-arilar-15-ogrenciyi-soktu-okul-tatil-edildi-1062062174.html

Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi

Öğrenciler kovana vurdu, arılar 15 öğrenciyi soktu: Okul tatil edildi

İnegöl'deki bir okulda öğrencilerin yaban arılarının kovanına vurmasıyla arılar saldırıya geçti. Arının soktuğu 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, okul 1 gün... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T11:59+0300

2022-10-07T11:59+0300

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kovan

arı

türkiye

inegöl

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İnegöl'deki bir okulda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı.Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221001/arilara-fisildayan-adam-kovanlarina-koruyucu-kiyafetsiz-tasiyor-1061838156.html

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kovan, arı, inegöl