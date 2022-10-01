https://sputniknews.com.tr/20221001/arilara-fisildayan-adam-kovanlarina-koruyucu-kiyafetsiz-tasiyor-1061838156.html
Arılara fısıldayan adam: Kovanlarına koruyucu kıyafetsiz taşıyor
Arılara fısıldayan adam: Kovanlarına koruyucu kıyafetsiz taşıyor
Batman’da yıllardır arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım, kovandan çıkan binlerce arıyı koruyucu kullanmadan elleri ve vücuduyla taşıyarak kovanlarına geri... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T16:11+0300
2022-10-01T16:11+0300
2022-10-01T16:11+0300
yaşam
batman
hayvan sevgisi
hayvansever
arı
kovan
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Batman'ın Sason ilçesi İncesu köyünde yaşayan ve geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Hadi Yıldırım, koruyucu kıyafetleri olmadan arı kovanlarının arasında dolaşıyor, kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayarak kovanlarına geri taşıyor.
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batman, hayvan sevgisi, hayvansever, arı, kovan
batman, hayvan sevgisi, hayvansever, arı, kovan
Arılara fısıldayan adam: Kovanlarına koruyucu kıyafetsiz taşıyor
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Batman’da yıllardır arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım, kovandan çıkan binlerce arıyı koruyucu kullanmadan elleri ve vücuduyla taşıyarak kovanlarına geri götürüyor.
Batman'ın Sason ilçesi İncesu köyünde yaşayan ve geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Hadi Yıldırım, koruyucu kıyafetleri olmadan arı kovanlarının arasında dolaşıyor, kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayarak kovanlarına geri taşıyor.