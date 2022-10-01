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https://sputniknews.com.tr/20221001/kestirme-olsun-diye-tuneli-kullanarak-sehir-merkezine-inen-ayi-bu-sefer-arkadasiyla-geri-dondu-1061830569.html
'Kestirme olsun' diye tüneli kullanarak şehir merkezine inen ayı, bu sefer arkadaşıyla geri döndü
'Kestirme olsun' diye tüneli kullanarak şehir merkezine inen ayı, bu sefer arkadaşıyla geri döndü
Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünellerden birinde daha önce kayda alınan ayı, bu kez bir arkadaşını daha yanına alarak tünelden şehir merkezine indi. 2... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T12:25+0300
2022-10-01T12:27+0300
yaşam
ayı
tünel
şehir
gümüşhane
trabzon
mescitli tüneli
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Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı günden güne artmaya başladı. Kent merkezinde de görülmeye başlanan ayılar yine tüneli kullanırken görüntülendi. Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tüneli'ni kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Tünel içerisinde görüntülenen 2 ayı tünelin sonuna ulaşmak için koştuğu o anlar tüneli kullanan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.Ayılara ‘deli oğlan’ diye seslenen sürücü videoda, “Ayılar tüneli bastı, bunlar yavru, annelerinizi nerede bıraktınız?" diyerek ayıların arkasından yavaşça ilerledi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/yolunu-sasiran-ayi-trabzon-gumushane-kara-yolu-uzerindeki-tunele-girdi-1061643961.html
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ayı, tünel, şehir, gümüşhane, trabzon, mescitli tüneli
ayı, tünel, şehir, gümüşhane, trabzon, mescitli tüneli

'Kestirme olsun' diye tüneli kullanarak şehir merkezine inen ayı, bu sefer arkadaşıyla geri döndü

12:25 01.10.2022 (güncellendi: 12:27 01.10.2022)
© İHA / RECEP ERGİN - UĞUR AYDIN2 ayının tüneldeki görüntüleri
2 ayının tüneldeki görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© İHA / RECEP ERGİN - UĞUR AYDIN
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Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünellerden birinde daha önce kayda alınan ayı, bu kez bir arkadaşını daha yanına alarak tünelden şehir merkezine indi. 2 ayının görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı günden güne artmaya başladı. Kent merkezinde de görülmeye başlanan ayılar yine tüneli kullanırken görüntülendi.
Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tüneli'ni kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Tünel içerisinde görüntülenen 2 ayı tünelin sonuna ulaşmak için koştuğu o anlar tüneli kullanan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.
Ayılara ‘deli oğlan’ diye seslenen sürücü videoda, “Ayılar tüneli bastı, bunlar yavru, annelerinizi nerede bıraktınız?" diyerek ayıların arkasından yavaşça ilerledi.
Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
YAŞAM
Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi
26 Eylül, 22:00
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