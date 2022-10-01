https://sputniknews.com.tr/20221001/kestirme-olsun-diye-tuneli-kullanarak-sehir-merkezine-inen-ayi-bu-sefer-arkadasiyla-geri-dondu-1061830569.html

'Kestirme olsun' diye tüneli kullanarak şehir merkezine inen ayı, bu sefer arkadaşıyla geri döndü

'Kestirme olsun' diye tüneli kullanarak şehir merkezine inen ayı, bu sefer arkadaşıyla geri döndü

Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünellerden birinde daha önce kayda alınan ayı, bu kez bir arkadaşını daha yanına alarak tünelden şehir merkezine indi. 2... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T12:25+0300

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yaşam

ayı

tünel

şehir

gümüşhane

trabzon

mescitli tüneli

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Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayıların sayısı günden güne artmaya başladı. Kent merkezinde de görülmeye başlanan ayılar yine tüneli kullanırken görüntülendi. Gümüşhane-Trabzon karayolunda kestirme olsun diye Mescitli Tüneli'ni kullanan ayı bu sefer arkadaşıyla geldi. Tünel içerisinde görüntülenen 2 ayı tünelin sonuna ulaşmak için koştuğu o anlar tüneli kullanan bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.Ayılara ‘deli oğlan’ diye seslenen sürücü videoda, “Ayılar tüneli bastı, bunlar yavru, annelerinizi nerede bıraktınız?" diyerek ayıların arkasından yavaşça ilerledi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/yolunu-sasiran-ayi-trabzon-gumushane-kara-yolu-uzerindeki-tunele-girdi-1061643961.html

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ayı, tünel, şehir, gümüşhane, trabzon, mescitli tüneli