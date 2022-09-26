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Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi
Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
trabzon
ayı
gümüşhane
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Trabzon'dan Gümüşhane'ye otobüsle seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi, merkeze bağlı Mescitli köyünde tünel içinde koşan ayıyı fark etti.O anları cep telefonuyla kayda alan Sünnetçi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.Sünnetçi, gazetecilere, sabah 04.40 civarında özel bir firmaya ait otobüsle Trabzon'dan Gümüşhane'ye seyahat ettiğini söyledi.Ön koltukta oturduğunu, otobüsün şoförüyle tünelde bir şeyin koştuğunu fark ettiklerini belirten Sünnetçi, "İlk başta ne olduğunu anlamadık. O esnada telefon elimdeydi. Ayı olduğunu anlayınca kamerayı açarak 40 saniyelik görüntü çektim. Ayıyı ürkütmemek için biraz yavaşladık. Kontrollü bir şekilde ayı tünelden çıktı." dedi.Sünnetçi, ayının tünelden çıktıktan sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
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trabzon, ayı, gümüşhane
trabzon, ayı, gümüşhane

Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi

22:00 26.09.2022 (güncellendi: 22:07 26.09.2022)
© İHA / RECEP ERGİN-AW721747Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi
Yolunu şaşıran ayı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© İHA / RECEP ERGİN-AW721747
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Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki tünele giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trabzon'dan Gümüşhane'ye otobüsle seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi, merkeze bağlı Mescitli köyünde tünel içinde koşan ayıyı fark etti.
O anları cep telefonuyla kayda alan Sünnetçi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Sünnetçi, gazetecilere, sabah 04.40 civarında özel bir firmaya ait otobüsle Trabzon'dan Gümüşhane'ye seyahat ettiğini söyledi.
Ön koltukta oturduğunu, otobüsün şoförüyle tünelde bir şeyin koştuğunu fark ettiklerini belirten Sünnetçi, "İlk başta ne olduğunu anlamadık. O esnada telefon elimdeydi. Ayı olduğunu anlayınca kamerayı açarak 40 saniyelik görüntü çektim. Ayıyı ürkütmemek için biraz yavaşladık. Kontrollü bir şekilde ayı tünelden çıktı." dedi.
Sünnetçi, ayının tünelden çıktıktan sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
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