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https://sputniknews.com.tr/20221007/montro-bildirisi-davasinda-savci-12-sanik-icin-12-yila-kadar-hapis-91-sanik-icin-beraat-talep-etti-1062058471.html
Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti
Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-07T10:42+0300
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"Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı.Aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220919/savci-durusmaya-katilmadi-montro-bildirisi-davasi-ertelendi-1061359731.html
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montrö

Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti

10:42 07.10.2022
© AAMontrö Bildirisi - Amiral
Montrö Bildirisi - Amiral - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti.
"Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep edildi.
Montrö Bildirisi - Amiral - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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Savcı duruşmaya katılmadı, 'Montrö Bildirisi' davası ertelendi
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