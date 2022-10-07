https://sputniknews.com.tr/20221007/montro-bildirisi-davasinda-savci-12-sanik-icin-12-yila-kadar-hapis-91-sanik-icin-beraat-talep-etti-1062058471.html
Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti
Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti
"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T10:42+0300
2022-10-07T10:42+0300
2022-10-07T10:42+0300
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"Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı.Aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220919/savci-durusmaya-katilmadi-montro-bildirisi-davasi-ertelendi-1061359731.html
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montrö
Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti
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"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti.
"Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep edildi.