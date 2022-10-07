https://sputniknews.com.tr/20221007/montro-bildirisi-davasinda-savci-12-sanik-icin-12-yila-kadar-hapis-91-sanik-icin-beraat-talep-etti-1062058471.html

Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti

Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep etti

"Amirallerin Montrö bildirisi" davasında savcı, aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T10:42+0300

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türkiye

montrö

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"Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı.Aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis, 91 sanık için beraat talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220919/savci-durusmaya-katilmadi-montro-bildirisi-davasi-ertelendi-1061359731.html

türkiye

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