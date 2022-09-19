https://sputniknews.com.tr/20220919/savci-durusmaya-katilmadi-montro-bildirisi-davasi-ertelendi-1061359731.html

Savcı duruşmaya katılmadı, 'Montrö Bildirisi' davası ertelendi

Savcı duruşmaya katılmadı, 'Montrö Bildirisi' davası ertelendi

103 emekli amiralin yargılandığı Montrö Bildirisi davasında esas hakkında mütalaa sunması beklenen savcı sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T11:23+0300

2022-09-19T11:23+0300

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türkiye

montrö

montrö anlaşması

dava

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Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi.Esas duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığını, davada geçici olarak görevlendirildiğini belirten savcı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi.Talebi yerinde gören mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.Davanın geçmişiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tüm sanıklar, tutuksuz yargılanıyor.

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