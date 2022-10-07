https://sputniknews.com.tr/20221007/kremlin-erdogan-ve-bir-dizi-lider-putinin-70-dogum-gununu-kutladi-1062072484.html

Kremlin: Erdoğan ve bir dizi lider, Putin'in 70. doğum gününü kutladı

Kremlin: Erdoğan ve bir dizi lider, Putin'in 70. doğum gününü kutladı

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı ülkelerin liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 70. doğum günü vesilesiyle tebrik ettiğini... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T14:31+0300

2022-10-07T14:31+0300

2022-10-07T14:48+0300

vladimir putin

dünya

doğum günü

recep tayyip erdoğan

rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları

rusya

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Putin'i telefon görüşmesi yaparak kutladı.Kremlin, telefon görüşmeleri sırasında ikili ilişkiler ile güncel uluslararası sorunların ele alındığını aktardı. Açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerinin de, bugün St. Petersburg'da yapılacak gayri resmi zirvede Putin'i kutlayacakları kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1062061322.html

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vladimir putin, doğum günü, recep tayyip erdoğan, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, rusya