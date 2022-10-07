https://sputniknews.com.tr/20221007/kremlin-erdogan-ve-bir-dizi-lider-putinin-70-dogum-gununu-kutladi-1062072484.html
Kremlin: Erdoğan ve bir dizi lider, Putin'in 70. doğum gününü kutladı
Kremlin: Erdoğan ve bir dizi lider, Putin'in 70. doğum gününü kutladı
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı ülkelerin liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 70. doğum günü vesilesiyle tebrik ettiğini... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T14:31+0300
2022-10-07T14:31+0300
2022-10-07T14:48+0300
vladimir putin
dünya
doğum günü
recep tayyip erdoğan
rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları
rusya
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Putin'i telefon görüşmesi yaparak kutladı.Kremlin, telefon görüşmeleri sırasında ikili ilişkiler ile güncel uluslararası sorunların ele alındığını aktardı. Açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerinin de, bugün St. Petersburg'da yapılacak gayri resmi zirvede Putin'i kutlayacakları kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1062061322.html
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vladimir putin, doğum günü, recep tayyip erdoğan, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, rusya
vladimir putin, doğum günü, recep tayyip erdoğan, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, rusya
Kremlin: Erdoğan ve bir dizi lider, Putin'in 70. doğum gününü kutladı
14:31 07.10.2022 (güncellendi: 14:48 07.10.2022) Abone ol
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı ülkelerin liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 70. doğum günü vesilesiyle tebrik ettiğini açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Putin'i telefon görüşmesi yaparak kutladı.
Kremlin, telefon görüşmeleri sırasında ikili ilişkiler ile güncel uluslararası sorunların ele alındığını aktardı. Açıklamada, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderlerinin de, bugün St. Petersburg'da yapılacak gayri resmi zirvede Putin'i kutlayacakları kaydedildi.