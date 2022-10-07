Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler ele alındı. Erdoğan... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

© AA Erdoğan ve Putin © AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.