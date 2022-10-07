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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1062061322.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler ele alındı. Erdoğan... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T11:46+0300
2022-10-07T11:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan
rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

11:46 07.10.2022 (güncellendi: 11:57 07.10.2022)
© AAErdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi."

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