https://sputniknews.com.tr/20221007/kilicdaroglu-artik-chp-gelirse-basinizi-acmaniz-icin-sizi-zorlayacak-propagandasi-yapamayacaklar-1062055615.html

Kılıçdaroğlu: Artık 'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak' propagandası yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu: Artık 'CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak' propagandası yapamayacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışının nedenlerini açıklayarak "Kadının kıyafetine karışılmasın'' dedi. CHP lideri ayrıca, ''Oy hesabı... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T08:21+0300

2022-10-07T08:21+0300

2022-10-07T08:21+0300

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kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı başörtüsü çıkışı tartışmalara neden olmuştu.Kılıçdaroğlu, pazartesi akşamı “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sunmuştu.Partisinin grup toplantısından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılığıysa şöyle olmuştu:Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın çağrısına “Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtını vermişti.Başörtüsü çıkışının nedenlerini açıkladıCHP lideri, Gazeteci Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu. Başörtüsününe ilişkin CHP'nin görüşünün yeni olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Biz kadının kılık-kıyafetinin siyasetin konusu olmaktan, üzerinde siyaset yapılan alan olmaktan çıkarılmasını istiyoruz. Siyasi olarak istismar edilmesini istemiyoruz. Bu görüşümüz yeni de değil. Daha 1935 yılında CHP'nin bu görüşü ortaya çıkmıştır. 16 Mayıs 1935 tarihinde yapılan ve toplantıda 'kadının çarşafı yasaklansın mı, yasaklanmasın mı' konusu 4 saat tartışılmış ve 'kadın kıyafetine karışılmasın' kararı çıkmıştır. Biz de bu görüşteyiz. Kadının kıyafetine karışılmasın. Ne giyeceğine kadın karar versin'' ifadelerini kullandı.Teklifin sadece başörtüsü ile ilgili olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Bu bizim yeni bir görüşümüz değil. Aniden gündeme getirdiğimiz bir konuda değil. Bizim verdiğimiz teklif sadece başörtüsüyle de ilgili değil. Hakim de avukatın etek boyun karışmasın, uyarı yapmasın, teklifidir aynı zamanda'' dedi.Kılıçdaroğlu ayrıca ''Ben görüşümü açıklarken yasa teklifini verirken herhangi bir siyasi hesap yapmadım. Özel bir gün seçmedim. Gündem hesabı da yapmadım. Çok önemli gördüğümüz bir yarayı kesin olarak kapatmak için yaptım. Bildiğiniz gibi ben genel başkanlık görevine seçildikten sonra başörtüsünü üniversitelerde serbest bırakan yönetmlik düzenlemelerine itiraz etmedim'' diye konuştu.Bila'nın Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular ve yanıtları şöyle:'Ben samimiyim'Yasa teklifiniz gündem oldu. "Başörtüsüne yasal güvence sağlayalım" açıklamanızın ardından yasa teklifini verdiniz. “Gündemde böyle bir konu yokken Kılıçdaroğlu neden bu teklifi yaptı. Gündemde yüksek enflasyon, iktidara yönelik rüşvet iddiaları, sosyal medyaya sansür yasası vardı. Bu konular dururken, sorun olmayan başörütüsü-türban gibi bir konuda teklif verilmesi gündemi değiştirdi, Erdoğan’a koz verdi, Erdoğan’a pas verdi, o da gole çevirdi, niye 4 Ekim Medeni Kanun'un kabulüne denk getirildi" gibi eleştirilere ne diyorsunuz?Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin yasa teklifinize karşılık, “anayasaya koyalım” teklifinde bulundu. Böyle bir karşı teklif bekliyor muydunuz? İktidarın anayasa hükmü teklifi gelince tavrınız ne olacak?Teklifinizin yasalaşması halinde kamuda çalışan kadınlar arasından çarşafla gelip üzerine cübbesini giyip yargıç kürsüsüne çıkan veya takke ve şalvarla gelip üzerine cübbe giyecekler olabileceği eleştirisi yapıldı. Bu eleştiriye ne diyorsunuz?'Yargıç hukukun gereğini yapıyorsa, başörtülü olmasının bir sakıncası yok'Bir diğer eleştiri konusu, bazı mesleklerde siyasi veya dini simgelerin kullanılamayacağı konusu. Örneğin yargıçlıkta, savcılıkta, subaylıkta, polislikte türbanın olmaması gerektiği savunuluyor. Siz bu konuda bir sakınca görmüyor musunuz?İktidarın “CHP gelirse başörtünüzü açtıracak. Türbanlıları işten atacak. Kazanımlarınızı kaybetmek istemiyorsanız AK Parti’ye oy verin" propagandası yapılacağı böyle bir yasa teklifi getirerek, bunu önlemek istediğiniz de söylendi. Teklifi yaparken böyle bir amaç güdüyor muydunuz?Yasa teklifini yapmanız bir başka zamanlama açısından da eleştiriliyor. İran’da kadınlar başlarını açabilmek için canlarını veriyor. “Tam böyle bir ortamda CHP kadınların başını örtmesi için kanun teklifi getiriyor” eleştirisi yapılıyor. Bu eleştiriye ne diyorsunuz? İranlı kadınların mücadelesini nasıl görüyorsunuz?

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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, kemal kılıçdaroğlu