Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var

Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda yok. Konuşmamı yaptım, masama geçtim, kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına cevap mı vereyim? Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda yok. Konuşmamı yaptım, masama geçtim, kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına cevap mı vereyim?

Dünyada, alternatifler var dedim. Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var. Dünyada, alternatifler var dedim. Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.