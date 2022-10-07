https://sputniknews.com.tr/20221007/erdogan-f-16-konusunda-abd-ihtiyacimizi-gidermezse-ihtiyacimizi-giderecek-cok-ulke-var-1062069759.html
Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var
Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T13:57+0300
2022-10-07T13:57+0300
2022-10-07T14:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1062061322.html
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var
13:57 07.10.2022 (güncellendi: 14:35 07.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda yok. Konuşmamı yaptım, masama geçtim, kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına cevap mı vereyim?
Dünyada, alternatifler var dedim. Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.
(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.