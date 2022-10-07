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https://sputniknews.com.tr/20221007/erdogan-f-16-konusunda-abd-ihtiyacimizi-gidermezse-ihtiyacimizi-giderecek-cok-ulke-var-1062069759.html
Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var
Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221007/cumhurbaskani-erdogan-ve-rusya-devlet-baskani-putin-telefonda-gorustu-1062061322.html
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var

13:57 07.10.2022 (güncellendi: 14:35 07.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin konuşması programda yok. Konuşmamı yaptım, masama geçtim, kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı. Onun cevabına cevap mı vereyim?
Dünyada, alternatifler var dedim. Konu ile ilgili patriotlarla ilgili, S-400 aldıysak, F-16 konusunda da ABD ihtiyacımızı gidermezse, ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.
(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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