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https://sputniknews.com.tr/20221007/biden-benzin-fiyatlari-ruslar-ve-suudilerin-yaptiklari-yuzunden-artiyor--1062086040.html
Biden: Benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor
Biden: Benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor
ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1.60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından dolayı benzin... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T22:29+0300
2022-10-07T22:29+0300
ekonomi
joe biden
suudi arabistan
rusya
petrol
fiyat
artış
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.Ülkede üretime değer verdiklerinin altını çizen Biden, tüm şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması ve yeni istihdam alanları açmaları için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1.60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi" dedi.OPEC+ grubunun kararı petrol fiyatlarında artış endişesi doğurduOPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3.78 litre) 3.83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/suudi-arabistan-abdye-sattigi-petrolun-fiyatini-artirdi-1062072697.html
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joe biden, suudi arabistan, rusya, petrol, fiyat, artış, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
joe biden, suudi arabistan, rusya, petrol, fiyat, artış, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

Biden: Benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor

22:29 07.10.2022
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını galon başına 1.60 doların altına indirebileceğini ancak Rusya ve Suudi Arabistan'ın yaptıklarından dolayı benzin fiyatlarının arttığını söyledi.
Biden, Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaret ederek Amerikan ekonomisini değerlendirdi.
Ülkede üretime değer verdiklerinin altını çizen Biden, tüm şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması ve yeni istihdam alanları açmaları için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına da tepki gösterdi.
Grupta bulunan Suudi Arabistan'ı ve Rusya'yı eleştiren Biden, "Benzin fiyatını galon başına 1.60 doların altına indirebilirdim ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi" dedi.

OPEC+ grubunun kararı petrol fiyatlarında artış endişesi doğurdu

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.
Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.
Beyaz Saray ise bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın talimatıyla Enerji Bakanlığının gelecek ay, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacağını duyurmuştu.
ABD'de ise talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3.78 litre) 3.83 dolar civarında seyrederken analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getiriyor.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
EKONOMİ
Suudi Arabistan, ABD'ye sattığı petrolün fiyatını artırdı
14:32
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