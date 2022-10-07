https://sputniknews.com.tr/20221007/avrupali-liderler-astnin-devamina-karar-verdi--toplantilar-moldova-ispanya-ve-ingilterede-olacak-1062050724.html

Avrupalı liderler AST'nin devamına karar verdi: Toplantılar Moldova, İspanya ve İngiltere'de olacak

Avrupalı liderler AST'nin devamına karar verdi: Toplantılar Moldova, İspanya ve İngiltere'de olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 44 Avrupa ülkesinin Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) ile güçlü bir birliktelik mesajı verdiğini, AST'nin birbiriyle... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T01:16+0300

2022-10-07T01:16+0300

2022-10-07T01:17+0300

emmanuel macron

dünya

avrupa siyasi topluluğu

toplantı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile Moldova Başbakanı Maia Sandu, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) Prag'da gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi.Emmanuel Macron, AST ile eski bir fikrin gerçeğe dönüştüğünü, 44 ülkeyi bir araya getirip eşitler olarak Avrupa'nın ortak sorunlarını tartışmak istediklerini söyledi."Bazı ülkeler AB'yi terk etti, bazıları katılmak istemiyor ama coğrafyamız aynı, tarihler birbirine geçmiş halde" diyen Macron şunları söyledi:'Paşinyan 2018'den beri Erdoğan ile bir kez bile görüşmemişti'AST'nin sorunları tartışmak için önemli bir forum olduğunu belirten Macron, "AST, daha önce mümkün olmayan şekilde bir araya gelmemizi sağladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2018'de seçildiğinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kez bile görüşmemişti ancak bugün Prag'da bu mümkün oldu. Bu tür toplantılar kıtamızda yapmamız gerekenler açısından önemli" diye konuştu.Macron ayrıca Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslarda anlaşmazlıkları bulunan ülkelerin bugün Prag'da bir araya gelme imkanı bulduklarını, sorunları konuşmamın önemli olduğunu kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı, kritik altyapıların korunması, siber saldırılar, dezenformasyon, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve göç gibi konularda Avrupa'nın ortak ve entegre politikalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.Macron İngiltere'nin AST'ye katılımıyla ilgili bir soru üzerine, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın katılarak doğru bir karar verdiğini söyledi.İngiltere'nin Avrupa'nın kalanı ile ortak sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Macron, "Bunun ilişkilerimizin yeni bir aşaması olduğunu ve geleceğin başlangıcı olduğunu ümit ederim" dedi.Macron, "İngiltere bir ada ama bu ada Avrupa'dan uzaklaşmadı. Ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Tekrar buluştuğumuz için mutluyum" şeklinde konuştu.Sıradaki toplantılar Moldova, İspanya ve İngiltere'deEv sahibi Çekya'nın Başbakanı Fiala, AST'deki ortak amacın Avrupa'da istikrar ve refahı artırmak, bunun için de istişareler yapmak olduğunu söyledi.AST'nin Avrupa'daki mevcut iş birliği platformlarına alternatif olmasını istemediklerini vurgulayan Fiala, "Normalde bir araya gelmeyen ülkelerin liderleri aynı odada bir araya geldi. Bu bile bu toplantının kazanımlarından biridir" dedi.Fiala, "Toplantıya davet edilen 44 ülkenin liderlerinin gelecekteki iş birliğini konuşmak amacıyla buraya gelmesi bile başlı başına bir kazanımdır" diye konuştu.AST'nin yararlı bir format olduğunu gördüklerini aktaran Fiala, AST'nin bundan sonraki toplantılarının Moldova, İspanya ve İngiltere'de düzenleneceğini açıkladı.Fiala, göç konusundaki bir soruyu yanıtlarken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçlü toplantı yaptıklarını, göç konusunu da görüştüklerini söyledi.'Baharda sizi Moldova'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız'Moldova Başbakanı Sandu da Avrupa'nın dayanışma göstererek barışı elde edebileceğini, bunun Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü sağlamak için yardımla başlayacağını söyledi.Sandu, "Avrupa bu kışı atlatacak ve kıştan daha güçlü çıkacak. Biz de gelecek baharda sizi Moldova'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" dedi.

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emmanuel macron, avrupa siyasi topluluğu, toplantı