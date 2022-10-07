Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221007/atasehirdeki-ozel-hastanede-yasli-kadina-eziyet-eden-4-kisinin-ifadeleri-ortaya-cikti-1062063301.html
Ataşehir’deki özel hastanede yaşlı kadına eziyet eden 4 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
Ataşehir’deki özel hastanede yaşlı kadına eziyet eden 4 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
Ataşehir’de özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının yüzüne para... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:14+0300
2022-10-07T12:14+0300
türkiye
istanbul
ataşehir
özel hastane
yaşlı kadınlar
eziyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062014485_0:0:588:330_1920x0_80_0_0_c7b83661924556d1cc023da6e69c720a.jpg
Ataşehir’de faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık çalışanlarının, yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü, “eziyet etme” ve “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi., 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.'Tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu'Tutuklanan şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Ali E., hastanede yaklaşık 2 yıl çalıştığını söyleyerek, “Genel yoğun bakım servisindeydim. Mağdurun üzerine para atan şahıs benim. Bahsi geçen hasta ben işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı. Bu hastamız alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Bu hastanın kendisiyle ilgilenen bir akrabası yoktu. Kendisiyle sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmi ile çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini aradan uzun bir müddet geçtiği için hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Fakat yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım. Pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.‘Eziyet insanlık ayıbıdır’ diyerek kendini savunduŞüphelilerden Emrah Ö., videonun çekildiği sırada orada olmadığını söyleyerek, diğer şüphelilerin kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediklerini belirtti. Olay ortaya çıktıktan sonra hastanenin soruşturma başlattığını ve 7 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen şüpheli, suçsuz olduğunu, hastanede kimseye eziyet edildiğine şahit olmadığını ve eziyetin bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.Suçlamaları kabul etmediğini ve eziyet suçunu işlemediğini söyleyen şüpheli İlknur K.’nın, hastanede çalıştığı süre boyunca mağdura veya diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını söylediği öğrenildi. Mağdur yaşlı kadının demans hastası olduğunu söyleyen İlknur K., “Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik” ifadelerini kullandı.Şüpheli İrem E. ise hastanede yaklaşık 1 buçuk yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını, mağdurun üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ancak video çekilirken orada bulunmadığını, kimseye eziyet etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirdeki-ozel-hastanenin-faaliyetleri-durduruldu-hasta-yakinlari-tepki-gosterdi-1062023188.html
türkiye
istanbul
ataşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062014485_57:0:497:330_1920x0_80_0_0_d5ef3b4e2468b00f99a7d2939f5f3b79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ataşehir, özel hastane, yaşlı kadınlar, eziyet
istanbul, ataşehir, özel hastane, yaşlı kadınlar, eziyet

Ataşehir’deki özel hastanede yaşlı kadına eziyet eden 4 kişinin ifadeleri ortaya çıktı

12:14 07.10.2022
© DHAAtaşehir’de bulunan özel bir hastane
Ataşehir’de bulunan özel bir hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ataşehir’de özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının yüzüne para attığı görülen şüpheli, “Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Bizim de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu” dedi.
Ataşehir’de faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık çalışanlarının, yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü, “eziyet etme” ve “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi., 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

'Tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu'

Tutuklanan şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Ali E., hastanede yaklaşık 2 yıl çalıştığını söyleyerek, “Genel yoğun bakım servisindeydim. Mağdurun üzerine para atan şahıs benim. Bahsi geçen hasta ben işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı. Bu hastamız alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Bu hastanın kendisiyle ilgilenen bir akrabası yoktu. Kendisiyle sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmi ile çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini aradan uzun bir müddet geçtiği için hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Fakat yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım. Pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

‘Eziyet insanlık ayıbıdır’ diyerek kendini savundu

Şüphelilerden Emrah Ö., videonun çekildiği sırada orada olmadığını söyleyerek, diğer şüphelilerin kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediklerini belirtti. Olay ortaya çıktıktan sonra hastanenin soruşturma başlattığını ve 7 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen şüpheli, suçsuz olduğunu, hastanede kimseye eziyet edildiğine şahit olmadığını ve eziyetin bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.
Suçlamaları kabul etmediğini ve eziyet suçunu işlemediğini söyleyen şüpheli İlknur K.’nın, hastanede çalıştığı süre boyunca mağdura veya diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını söylediği öğrenildi. Mağdur yaşlı kadının demans hastası olduğunu söyleyen İlknur K., “Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik” ifadelerini kullandı.
Şüpheli İrem E. ise hastanede yaklaşık 1 buçuk yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını, mağdurun üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ancak video çekilirken orada bulunmadığını, kimseye eziyet etmediğini ve suçsuz olduğunu söyledi.
Özel Bayındır Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
TÜRKİYE
Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi
Dün, 13:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала