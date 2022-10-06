https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirdeki-ozel-hastanenin-faaliyetleri-durduruldu-hasta-yakinlari-tepki-gosterdi-1062023188.html

Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi

Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi

Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastaneye bakanlık tarafında faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı. Faaliyetlerinin durdurulması ardından hastanede... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T13:44+0300

2022-10-06T13:44+0300

2022-10-06T13:46+0300

türkiye

ataşehir

özel hastane

tepki

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İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durulması kararı alındı. Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durduruldu. Ekipler hastane girişine şerit çekti. Olaya ilişkin hastanede yatan diğer hasta yakınları da duruma tepki gösterdi. Öte yandan yoğun bakımda yatan hastaların başka hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirde-ozel-hastanedeki-skandala-iliskin-8-kisi-gozaltina-alindi-1062014629.html

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