https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirdeki-ozel-hastanenin-faaliyetleri-durduruldu-hasta-yakinlari-tepki-gosterdi-1062023188.html
Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi
Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi
Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastaneye bakanlık tarafında faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı. Faaliyetlerinin durdurulması ardından hastanede... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:44+0300
2022-10-06T13:44+0300
2022-10-06T13:46+0300
türkiye
ataşehir
özel hastane
tepki
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İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durulması kararı alındı. Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durduruldu. Ekipler hastane girişine şerit çekti. Olaya ilişkin hastanede yatan diğer hasta yakınları da duruma tepki gösterdi. Öte yandan yoğun bakımda yatan hastaların başka hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirde-ozel-hastanedeki-skandala-iliskin-8-kisi-gozaltina-alindi-1062014629.html
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ataşehir, özel hastane, tepki
ataşehir, özel hastane, tepki
Ataşehir'deki özel hastanenin faaliyetleri durduruldu: Hasta yakınları tepki gösterdi
13:44 06.10.2022 (güncellendi: 13:46 06.10.2022) Abone ol
Ataşehir'de skandal görüntülerin çıktığı hastaneye bakanlık tarafında faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı. Faaliyetlerinin durdurulması ardından hastanede tedavi gören hasta yakınları duruma tepki gösterdi.
İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durulması kararı alındı.
Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durduruldu. Ekipler hastane girişine şerit çekti.
Olaya ilişkin hastanede yatan diğer hasta yakınları da duruma tepki gösterdi.
Öte yandan yoğun bakımda yatan hastaların başka hastanelere sevk edileceği öğrenildi.