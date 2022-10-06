https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirde-ozel-hastanedeki-skandala-iliskin-8-kisi-gozaltina-alindi-1062014629.html

Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T10:37+0300

2022-10-06T10:37+0300

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türkiye

ataşehir

özel hastane

gözaltı

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Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221005/atasehirdeki-hastanede-cekilen-goruntulere-iliskin-sorusturmada-yayin-yasagi-karari-1062002295.html

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ataşehir, özel hastane, gözaltı