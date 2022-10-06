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Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:37+0300
2022-10-06T10:37+0300
türkiye
ataşehir
özel hastane
gözaltı
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Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/atasehirdeki-hastanede-cekilen-goruntulere-iliskin-sorusturmada-yayin-yasagi-karari-1062002295.html
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ataşehir, özel hastane, gözaltı
ataşehir, özel hastane, gözaltı

Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

10:37 06.10.2022
© DHAAtaşehir’de bulunan özel bir hastane
Ataşehir’de bulunan özel bir hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© DHA
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Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
Ataşehir'de yoğun bakımdaki hastanın maruz kaldığı olayın ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler hastanede - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı
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