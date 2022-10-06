https://sputniknews.com.tr/20221006/atasehirde-ozel-hastanedeki-skandala-iliskin-8-kisi-gozaltina-alindi-1062014629.html
Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T10:37+0300
2022-10-06T10:37+0300
2022-10-06T10:37+0300
türkiye
ataşehir
özel hastane
gözaltı
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Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/atasehirdeki-hastanede-cekilen-goruntulere-iliskin-sorusturmada-yayin-yasagi-karari-1062002295.html
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ataşehir, özel hastane, gözaltı
ataşehir, özel hastane, gözaltı
Ataşehir’de özel hastanedeki skandala ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
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Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atılan görüntülere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan 8 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede çalışan sağlık personellerinin yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para attıkları görüntülere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 8 sağlık personelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.