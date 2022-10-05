https://sputniknews.com.tr/20221005/atasehirdeki-hastanede-cekilen-goruntulere-iliskin-sorusturmada-yayin-yasagi-karari-1062002295.html

Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı

Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı

İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturmada her türlü haber... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T20:45+0300

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türkiye

ataşehir

özel hastane

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İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma yaparak, 'böbreğini alacağız' dedikleri kadının yüzüne para saçtıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-koca-insanlikla-bagdasmayacak-davranislarin-gosterildigi-hastanenin-faaliyeti-durdurulmustur-1061999529.html

türkiye

ataşehir

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ataşehir, özel hastane