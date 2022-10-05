https://sputniknews.com.tr/20221005/atasehirdeki-hastanede-cekilen-goruntulere-iliskin-sorusturmada-yayin-yasagi-karari-1062002295.html
Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı
Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı
İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturmada her türlü haber... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T20:45+0300
2022-10-05T20:45+0300
2022-10-05T20:49+0300
türkiye
ataşehir
özel hastane
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İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma yaparak, 'böbreğini alacağız' dedikleri kadının yüzüne para saçtıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-koca-insanlikla-bagdasmayacak-davranislarin-gosterildigi-hastanenin-faaliyeti-durdurulmustur-1061999529.html
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ataşehir, özel hastane
Ataşehir'deki hastanede çekilen görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı
20:45 05.10.2022 (güncellendi: 20:49 05.10.2022) Abone ol
İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturmada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınlara ilişkin yayın yasağı kararı verildi.
İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personelin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma yaparak, 'böbreğini alacağız' dedikleri kadının yüzüne para saçtıkları görüntülere ilişkin soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.