https://sputniknews.com.tr/20221007/arastirma-tum-mavi-gozlu-insanlar-ayni-soydan-geliyor-1062086999.html

Araştırma: Tüm mavi gözlü insanlar aynı soydan geliyor

Araştırma: Tüm mavi gözlü insanlar aynı soydan geliyor

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre dünyadaki tüm mavi gözlü insanların soyu 6 ile 10 bin yıl önce yaşamış bir kişiye dayanıyor. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T23:13+0300

2022-10-07T23:13+0300

2022-10-07T23:14+0300

yaşam

mavi gözlü

dna

araştırma

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General Certificate of Secondary Education (GCSE) adlı bilimsel akademik dergide yayınlanan güncel bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 8 ila 10'unu oluşturan mavi gözlü insanlar aynı atanın soyundan geliyor.Göz renkleri üzerine araştırma yapan bilim insanları, uzun yıllar boyunca insan gözündeki kahverengi pigment seviyesini belirleyen OCA2 genini inceledi.Araştırmacılar, tüm insanların uzun yıllar önce kahverengi gözlere sahip olduğunu öne sürdü. Ta ki gözler genetik bir mutasyona uğrayana kadar.Mavi gözlerin oluşmasına sebep olan bu genetik mutasyon, HERC2 adlı bir genden kaynaklanıyor. Bilim insanları, kahverengi göz pigmentini oluşturan OCA2 geninin, mutasyona uğrayarak HERC2 genine evrildiğini öne sürdü.Mavi göze sahip ilk insanın 10 bin yıl önce Avrupa’da yaşadığına ve tüm mavi gözlü insanların aynı mutasyona uğradığına inanılıyor.Bu gen mutasyonunda göz renkleri değişirken cilt tonunu belirleyen pigmenler aynı kalıyor. Eğer bu mutasyon tüm vücutta gerçekleşseydi, albinizmin yaşanacağı belirtiliyor.'Mavi gözlü insanların DNA’sında aynı değişim yaşandı'Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Eiberg “Mavi gözlü insanların DNA’sında aynı değişim yaşandı” diyor. Kahverengi gözün baskın gen olduğu ve kahverengi gözlere sahip bir çiftin mavi gözlü bir çocuğu olamayacağına inanılsa da bunun aksini kanıtlayan pek çok örnek bulunuyor.Eğer mavi gözlüyseniz, düşündüğünüzden daha büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz.

https://sputniknews.com.tr/20220906/nasa-astronotlarinin-kanlarinda-dna-mutasyonu-bulundu-1060879965.html

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mavi gözlü, dna, araştırma