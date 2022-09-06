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https://sputniknews.com.tr/20220906/nasa-astronotlarinin-kanlarinda-dna-mutasyonu-bulundu-1060879965.html
NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu
NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu
Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi milyarderlerin girişimiyle sivil uzay yolculukları her geçen gün daha popüler hala gelirken, ABD'de yapılan bir... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T19:56+0300
2022-09-06T19:56+0300
yaşam
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
mutasyon
astronot
dna
kanser
lösemi
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Yeni bir çalışma, astronotların kanlarının uzay uçuşlarının ardından çeşitli DNA mutasyonlarının belirtileri gösterdiğini ve bu nedenle onların kanser risklerinin izlenmesi gerektiğini ortaya koydu.NASA'da 1998 ve 2001 yılları arasında ortalama 12 gün süren uzay görevlerinde yer alan 14 astronot çalışmaya katıldı. Bunların yüzde 85'inin erkek olduğu ve altısının uzay ajansı için ilk görevlerinde yer aldığı belirtildi.Araştırmacılar astronotlardan iki kez, uzay uçuşundan on gün önce ve iniş gününde, tam kan örnekleri ve inişten üç gün sonra sadece bir kez toplanan beyaz kan hücrelerini topladı. Bu numuneler, eksi 80 derecede donduruldu ve 20 yıl boyunca dokunulmadı.New York'taki Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. David Goukassian, "Astronotlar, birçok faktörün somatik mutasyonlara, en önemlisi uzay radyasyonuna yol açabileceği aşırı bir ortamda çalışıyorlar, bu da bu mutasyonların klonal hematopoeze dönüşme riski olduğu anlamına geliyor" dedi.'Potansiyel sağlık risklerini incelemeye karar verdik'NTV'nin aktardığına göre Goukassian, “Hem ticari uzay uçuşlarına hem de derin uzay araştırmalarına artan ilgiden yola çıkarak, uzayda çeşitli faktörlere maruz kalmanın potansiyel sağlık risklerini incelemeye karar verdik” şeklinde sözlerine devam etti.Somatik mutasyon, bir kişi gebe kaldıktan sonra ve sperm veya yumurta hücreleri dışındaki hücrelerde meydana gelen, yani gelecek nesillere aktarılamayan mutasyonlara deniliyor.Diğer taraftan, çalışmada tanımlanan mutasyonlar, klonal hematopoez adı verilen bir süreç olan tek bir klondan türetilen kan hücrelerinin aşırı temsili ile karakterize edildi. Kronik miyeloid lösemi dahil olmak üzere farklı kan kanserleri klonal hematopoez örnekleri arasında yer alıyor.Bilim insanları, çalışma kapsamında 17 CH-sürücü genindeki 34 mutasyonu tanımlamak için biyoinformatik analizinin yanı sıra DNA dizilimi kullandı. En yaygın mutasyonlar, tümör baskılayıcı bir protein üreten bir gen olan TP3'te ve akut miyeloid lösemide en sık mutasyona uğramış genlerden biri olan DNMT3A'da meydana geldi.Öte yandan, astronotların yaşı için mutasyonlar yüksek olmasına rağmen, araştırmacılar bunun hala ilgili bir eşiğin altında olduğunu söyledi.Goukassian, "Bu mutasyonların varlığı, astronotların kardiyovasküler hastalık veya kanser geliştireceği anlamına gelmez, ancak zamanla bunun, derin uzayın aşırı ortamına sürekli ve uzun süreli maruz kalma yoluyla gerçekleşmesi riski vardır” diye konuştu.
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), mutasyon, astronot, dna, kanser, lösemi
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), mutasyon, astronot, dna, kanser, lösemi

NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu

19:56 06.09.2022
© Fotoğraf : NASAUUİ görüntüleri
UUİ görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© Fotoğraf : NASA
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Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi milyarderlerin girişimiyle sivil uzay yolculukları her geçen gün daha popüler hala gelirken, ABD'de yapılan bir çalışma bu seyahatlerin önemli risklerini ortaya çıkardı. NASA, 14 astronotun kanında DNA mutasyonu buldu. Bu mutasyonların lösemi dahil çeşitli kanserlere yol açabileceği belirtildi.
Yeni bir çalışma, astronotların kanlarının uzay uçuşlarının ardından çeşitli DNA mutasyonlarının belirtileri gösterdiğini ve bu nedenle onların kanser risklerinin izlenmesi gerektiğini ortaya koydu.
NASA'da 1998 ve 2001 yılları arasında ortalama 12 gün süren uzay görevlerinde yer alan 14 astronot çalışmaya katıldı. Bunların yüzde 85'inin erkek olduğu ve altısının uzay ajansı için ilk görevlerinde yer aldığı belirtildi.
Araştırmacılar astronotlardan iki kez, uzay uçuşundan on gün önce ve iniş gününde, tam kan örnekleri ve inişten üç gün sonra sadece bir kez toplanan beyaz kan hücrelerini topladı. Bu numuneler, eksi 80 derecede donduruldu ve 20 yıl boyunca dokunulmadı.
New York'taki Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. David Goukassian, "Astronotlar, birçok faktörün somatik mutasyonlara, en önemlisi uzay radyasyonuna yol açabileceği aşırı bir ortamda çalışıyorlar, bu da bu mutasyonların klonal hematopoeze dönüşme riski olduğu anlamına geliyor" dedi.
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'Potansiyel sağlık risklerini incelemeye karar verdik'

NTV'nin aktardığına göre Goukassian, “Hem ticari uzay uçuşlarına hem de derin uzay araştırmalarına artan ilgiden yola çıkarak, uzayda çeşitli faktörlere maruz kalmanın potansiyel sağlık risklerini incelemeye karar verdik” şeklinde sözlerine devam etti.
Somatik mutasyon, bir kişi gebe kaldıktan sonra ve sperm veya yumurta hücreleri dışındaki hücrelerde meydana gelen, yani gelecek nesillere aktarılamayan mutasyonlara deniliyor.
Diğer taraftan, çalışmada tanımlanan mutasyonlar, klonal hematopoez adı verilen bir süreç olan tek bir klondan türetilen kan hücrelerinin aşırı temsili ile karakterize edildi. Kronik miyeloid lösemi dahil olmak üzere farklı kan kanserleri klonal hematopoez örnekleri arasında yer alıyor.
Bilim insanları, çalışma kapsamında 17 CH-sürücü genindeki 34 mutasyonu tanımlamak için biyoinformatik analizinin yanı sıra DNA dizilimi kullandı. En yaygın mutasyonlar, tümör baskılayıcı bir protein üreten bir gen olan TP3'te ve akut miyeloid lösemide en sık mutasyona uğramış genlerden biri olan DNMT3A'da meydana geldi.
Öte yandan, astronotların yaşı için mutasyonlar yüksek olmasına rağmen, araştırmacılar bunun hala ilgili bir eşiğin altında olduğunu söyledi.
Goukassian, "Bu mutasyonların varlığı, astronotların kardiyovasküler hastalık veya kanser geliştireceği anlamına gelmez, ancak zamanla bunun, derin uzayın aşırı ortamına sürekli ve uzun süreli maruz kalma yoluyla gerçekleşmesi riski vardır” diye konuştu.
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