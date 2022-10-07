https://sputniknews.com.tr/20221007/ak-partinin-duzenlemesinde-anayasanin-aile-yapisini-duzenleyen-41-maddesi-de-ele-alinacak-1062069485.html

AK Parti’nin düzenlemesinde, Anayasa’nın aile yapısını düzenleyen 41. maddesi de ele alınacak

AK Parti’nin düzenlemesinde, Anayasa’nın aile yapısını düzenleyen 41. maddesi de ele alınacak

AK Parti’nin hazırlıklarına devam ettiği Anayasa düzenlemesinde başörtüsüyle ilgili düzenlemenin yanı sıra ailenin korunması başlığında da değişikliğe... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T14:07+0300

2022-10-07T14:07+0300

2022-10-07T14:07+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bekir bozdağ

anayasa

aile

lgbt

meclis

yasa teklifi

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CHP’nin başörtüsüne ilişkin yasa hazırlığının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin bu konuda bir anayasa düzenlemesi hazırlayacağını duyurmuştu. Erdoğan düzenleme içerisinde aile yapısının korunmasına yönelik başlıkların da yer alacağını belirtmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılması sorasında AK Parti kurmayları çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında ilk çalışma yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Emin Akbaşoğlu, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Özlem Zengin katıldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ile Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler katıldı.Çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakAK Parti kurmayları pazar günü bir kez daha gelerek çalışmalara son şeklini verecek. Anayasa düzenlemesinin pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde de ele alınması ve toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor. Düzenlenin MHP ve AK Parti kurmaylarının imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Aile birlikteliğine vurgu yapılacakDüzenlemede Anayasa’nın aile yapısını düzenleyen 41’inci maddesiyle ilgili değerlendirme yapılıyor. Anayasa’nın 41’inci maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” ifadesi yer alıyor. Bu maddeye eklenecek ifadeler ile aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, düzenlemede karı-koca yükümlülüğüne vurgu yapılması, ileride eşcinsel evliliklerin gündeme gelmesinin önceden önlenmesi için tedbir alınması gibi konuların tartışılan başlıklar arasında yer aldığını belirttiler.‘Aileye dönük kasıtlı saldırılar var’Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada “Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz” sözleri ile atılacak adımlarla dikkat çekti.‘LGBT ile aileyi dejenere etmek istiyorlar’Erdoğan Prag dönüşünde ise “Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT’yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim” sözleri ile düzenlemenin içeriğine ilişkin işaret verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221006/bozdag-anayasa-teklifi-hazirligimizi-yaptik-pazartesi-gunune-kadar-erdogana-sunacagiz-1062027125.html

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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ, anayasa, aile, lgbt, meclis, yasa teklifi