https://sputniknews.com.tr/20221006/bozdag-anayasa-teklifi-hazirligimizi-yaptik-pazartesi-gunune-kadar-erdogana-sunacagiz-1062027125.html

Bozdağ: Anayasa teklifi hazırlığımızı yaptık, Pazartesi gününe kadar Erdoğan'a sunacağız

Bozdağ: Anayasa teklifi hazırlığımızı yaptık, Pazartesi gününe kadar Erdoğan'a sunacağız

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T15:16+0300

2022-10-06T15:16+0300

2022-10-06T15:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

başörtüsü

bekir bozdağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1061468604_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_11dbc5be9609b795e4d2558cd9f5a4c2.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi.Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.'Seçime dönük bir adım'Konuyla ilgili Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Bozdağ düzenlemenin pazartesi gününe kadar netleştirilerek Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi.Teklifin kamuyuna açıklanmadan önce MHP ile de paylaşılacağını söyleyen Bozdağ, CHP'nin teklifi için "Çalakalem hazırlanmış, seçime dönük bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-bozdagdan-basortusu-teklifi-ile-ilgili-aciklama-bu-zihniyetin-secime-donuk-kamufle-edilmesi-1061967786.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, başörtüsü, bekir bozdağ