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Bozdağ: Anayasa teklifi hazırlığımızı yaptık, Pazartesi gününe kadar Erdoğan'a sunacağız
Bozdağ: Anayasa teklifi hazırlığımızı yaptık, Pazartesi gününe kadar Erdoğan'a sunacağız
Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T15:16+0300
2022-10-06T15:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
başörtüsü
bekir bozdağ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi.Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.'Seçime dönük bir adım'Konuyla ilgili Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Bozdağ düzenlemenin pazartesi gününe kadar netleştirilerek Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi.Teklifin kamuyuna açıklanmadan önce MHP ile de paylaşılacağını söyleyen Bozdağ, CHP'nin teklifi için "Çalakalem hazırlanmış, seçime dönük bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-bozdagdan-basortusu-teklifi-ile-ilgili-aciklama-bu-zihniyetin-secime-donuk-kamufle-edilmesi-1061967786.html
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recep tayyip erdoğan, başörtüsü, bekir bozdağ
recep tayyip erdoğan, başörtüsü, bekir bozdağ

Bozdağ: Anayasa teklifi hazırlığımızı yaptık, Pazartesi gününe kadar Erdoğan'a sunacağız

15:16 06.10.2022
© DHABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© DHA
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Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini pazartesi gününe kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi.
Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor.

'Seçime dönük bir adım'

Konuyla ilgili Bozdağ'dan bir açıklama geldi. Bozdağ düzenlemenin pazartesi gününe kadar netleştirilerek Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi.
Teklifin kamuyuna açıklanmadan önce MHP ile de paylaşılacağını söyleyen Bozdağ, CHP'nin teklifi için "Çalakalem hazırlanmış, seçime dönük bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
POLİTİKA
Bozdağ'dan başörtüsü teklifi ile ilgili açıklama: Bu zihniyetin seçime dönük kamufle edilmesidir
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