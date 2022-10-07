https://sputniknews.com.tr/20221007/acun-ilicali-hull-citynin-yeni-teknik-direktorunu-duyurdu-1062077437.html

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörünü duyurdu

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörünü duyurdu

Hull City, menajerlik görevi için görüşmelerde bulunduğu Pedro Martins ile anlaşamadı. Acun Ilıcalı'nın kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamasında... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T16:22+0300

2022-10-07T16:22+0300

2022-10-07T16:22+0300

spor

hull city

acun ilıcalı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Shota Arveladze'nin ardından teknik direktör sorunu çözüldü.Hull City bir süredir Pedro Martins ile görüşme halindeydi ve Portekizli teknik direktörle anlaşma aşamasına gelindi. Acun Ilıcalı ile Martins, Wigan maçını birlikte izlemişlerdi. Ancak Hull City'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Acun Ilıcalı'nın açıklamasında, Martins ile anlaşmaya varılamadığı belirtildi.Pedro Martins'e ilgisi için teşekkür eden Acun Ilıcalı, Çarşamba günü Wigan maçında takımın başında yer alan Andy Dawson ile yola devam edeceklerini duyurdu.Ilıcalı, "Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile güvenli ellerde. Onun ve ekibinin Çarşamba günü yaptığı işten çok memnunuz. Taraftarların Andy'ye ve futbolculara desteği inanılmazdı. Bunları göz önünde bulundurarak bir sonraki açıklamaya kadar Andy takımın başında yer alacak. Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu kulübü başarıya taşıyacak doğru kişiyi bulana kadar tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.Hull City, Andy Dawson yönetiminde çıktığı lig maçında sahasında Wigan'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.43 yaşındaki Dawson futbol kariyerinin büyük bölümünü Hull City formasıyla geçirdi. 2003'te Scunthorpe United'dan Hull City'ye transfer olan futbolcu burada 10 yıl aralıksız top koşturmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlayan Dawson, 2019'dan bu yana Hull City'de çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/hull-cityde-teknik-direktor-shota-arveladze-ile-yollar-ayrildi-1061794249.html

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hull city, acun ilıcalı