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https://sputniknews.com.tr/20221007/abd-isid-elebaslarindan-biri-kamislida-helikopter-saldirisiyla-olduruldu---1062049429.html
ABD: IŞİD elebaşlarından biri Kamışlı'da helikopter saldırısıyla öldürüldü
ABD: IŞİD elebaşlarından biri Kamışlı'da helikopter saldırısıyla öldürüldü
CENTCOM, Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda IŞİD'in silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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işid
saldırı
hava saldırısı
kamışlı
suriye
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü IŞİD'in silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi öldürdüklerini açıkladı.CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında IŞİD operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan IŞİD elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi” denildi.Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir IŞİD mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221001/sakaryada-mit-destekli-isid-operasyonu-3-gozalti-1061845211.html
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abd, işid, saldırı, hava saldırısı, kamışlı, suriye
abd, işid, saldırı, hava saldırısı, kamışlı, suriye

ABD: IŞİD elebaşlarından biri Kamışlı'da helikopter saldırısıyla öldürüldü

00:00 07.10.2022
© AFP 2022 / Delil SOULEIMAN Suriye'deki ABD askerler
Suriye'deki ABD askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / Delil SOULEIMAN
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CENTCOM, Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda IŞİD'in silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi öldürdüklerini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü IŞİD'in silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi öldürdüklerini açıkladı.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında IŞİD operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan IŞİD elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri’yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi” denildi.
Açıklamada, saldırıda Şammri’nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir IŞİD mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.
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