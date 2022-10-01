https://sputniknews.com.tr/20221001/sakaryada-mit-destekli-isid-operasyonu-3-gozalti-1061845211.html
Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya’da MİT Başkanlığı ile koordineli olarak IŞİD'e yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T22:14+0300
2022-10-01T22:14+0300
2022-10-01T22:14+0300
türkiye
sakarya
mit
milli istihbarat teşkilatı
gözaltı
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Sakarya'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatıldı.Suriye'de IŞİD adına faaliyet göstermekteyken illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri istihbaratı alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgi bulunduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
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sakarya, mit, milli istihbarat teşkilatı, gözaltı
sakarya, mit, milli istihbarat teşkilatı, gözaltı
Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
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Sakarya’da MİT Başkanlığı ile koordineli olarak IŞİD'e yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatıldı.
Suriye'de IŞİD adına faaliyet göstermekteyken illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri istihbaratı alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgi bulunduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.