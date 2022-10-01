https://sputniknews.com.tr/20221001/sakaryada-mit-destekli-isid-operasyonu-3-gozalti-1061845211.html

Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da MİT Başkanlığı ile koordineli olarak IŞİD'e yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T22:14+0300

2022-10-01T22:14+0300

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türkiye

sakarya

mit

milli istihbarat teşkilatı

gözaltı

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Sakarya'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatıldı.Suriye'de IŞİD adına faaliyet göstermekteyken illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri istihbaratı alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgi bulunduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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